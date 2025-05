Locura en el Reino de León: aficionados acampan para conseguir entrada para el derbi A las diez de las mañana del viernes se ponen a la venta las 101 entradas no reclamadas por los ganadores del sorteo y una veintena de aficionados esperan en las taquillas desde la tarde del jueves para conseguirlas

Un grupo de aficionados hace cola para comprar las entradas que no hayan retirado los socios para el Ponferradina-Cultural.

Juegos de mesa, bongos y una guitarra, comida y bebida, un ordenador para trabajar, sillas de camping, tiendas de campaña y hasta una maquinilla para cortar el pelo. Las puertas de las taquillas del Reino de León se han llenado de enseres y de un grupo de aficionados culturalistas dispuestos a pasar más de 16 horas para conseguir una entrada para el derbi en Ponferrada.

Al son de «¡Quince entradas! ¡Queremos quince entradas!» se animan a contar a Leonoticias sus planes: «Venimos aquí a ver si sobra alguna entrada, de las que ya se han sorteado los socios. Haciendo la cola entre todos nos cae alguna, intentaremos conseguir para todos y si no alguna nos quedará», comenta Hugo Rodríguez.

Entre los que esperan hay dos con entrada pero otros once no la tienen y cuentan con otros cuatro aficionados que han llegado un poco antes que ellos, a las seis menos diez de la tarde. Iván Morán, es optimista: «Espero que ninguno se quede sin entrada. No nos han asegurado nada, pero nos han dicho que seguramente tengamos entradas. Quince entradas y si hay más, pues detrás nuestro tienen sitio», ríen mientras asumen que les quedan aún muchas horas por delante.

Ver 15 fotos Corte de pelo improvisado para aprovechar las horas de espera en el Reino de León. A.P.C.

Para pasar el rato, uno de ellos se ha traído hasta su kit de peluquería y va haciendo cortes de pelo a sus compañeros de fatiga. En un momento, sale la responsable de la tienda de la Cultural: «¿Cuántas quedan?». La respuesta sigue siendo una incógnita a eso de las siete de la tarde y toca esperar más. Si no hay suficientes para todos aún no tienen decidido quiénes serán los que puedan entrar a El Toralín y quiénes no.

«Si hace falta, entramos nosotros a por ellas», dice Hugo Fidalgo, que añade que «hemos visto que hay quince entradas, como mínimo. Las hemos visto nosotros, así que como no las saquen, entramos nosotros a por ellas». Contesta a Leonoticias y canta con sus compañeros pero también cumple con sus labores estudiantiles porque «he traído el ordenador porque tengo mañana una presentación y la tengo que preparar», reconoce.

Todos ellos esperan ganar y que la Cultural suba el sábado, y si es posible verlo en Ponferrada: «Si no, podríamos ir a la Plaza de Toros, pero nuestro plan es ir allí», asegura Hugo Fidalgo. Iván Morán añade que «si ascendemos, que esperemos que sí, vendremos directamente para León, a Guzmán y al centro a partirla».

Entre cánticos y más bromas sigue la espera para conseguir una entrada para lo que consideran un partido histórico de su equipo de siempre y con una plantilla a la que consideran idónea para un ascenso con el que sueñan y que, según la información del club tras completar el recuento será posible.

101 entradas disponibles

La Cultural ha informado que «tras concluir la retirada de entradas de los desplazados, los abonados afortunados en el sorteo y una vez cerradas las confirmaciones de todos los segmentos del club, la Cultural y Deportiva Leonesa pondrá a la venta este viernes un total de 101 entradas al precio de 20€ (con pago en metálico) para el Ponferradina-Cultural de este sábado en El Toralín».

La venta de entradas será exclusiva para abonados de la Cultural y Deportiva Leonesa y se realizará el viernes, en horario de 10:00 a 13:30 horas o hasta agotarse las existencias, en la tienda oficial del club. Cada abonado podrá presentar un carné y retirar una única entrada.

Se recuerda también que las entradas para este partido son nominativas e intransferibles, pudiendo ser realizados controles de identificación por el personal en los accesos al estadio. En caso de no poder acudir el abonado, la entrada podrá ser recogida por otra persona, presentando una foto del carné de abonado del titular y una foto del DNI del titular.