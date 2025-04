Momento de reaccionar

Dani González León Viernes, 4 de abril 2025, 15:21 Comenta Compartir

Dejar atrás el pasado reciente para avanzar. Aprender de los errores, sí, pero no quedarse atascado en ellos. La Cultural y Deportiva Leonesa es consciente de que su mes de marzo ha sido malo. Tremendamente malo. Pero el futuro sigue siendo ilusionante y necesitan reaccionar.

El equipo de Raúl Llona afronta el cambio de mes con la sensación de que el paso a abril suponga el regreso de la victoria. Los leoneses reciben este sábado al Arenteiro (18:00 horas) con el reto de volver a lograr la victoria seis semanas después.

Cultural Bañuz; Víctor García, Fornos, Eneko, Álvaro; Barri, Bicho, Chacón; Pibe, Samanes, Manu Justo - Arenteiro Adri López; Jordan, Javi Moreno, Mángel, Simao; Curro, Martín Solar, Pascu; Ferreiro, Enol, Baselga Árbitro Díaz Escudero (Colegio Murciano).

Incidencias Estadio Reino de León. Jornada 31 del grupo 1 de Primera RFEF. 18:00 horas. FEF TV.

Desde que ganasen 2-0 al Celta Fortuna, la Cultural no ha logrado ganar. Bien es cierto que sólo ha perdido uno de los cinco siguientes partidos – el último ante el Barça Atlètic – y que la diferencia al frente de la tabla ha pasado de ocho a siete puntos. Es un colchón importante, pero no es menos cierto que el perseguidor hoy día, el Nástic, ha recortado en siete esa renta.

Un gran ambiente

Por ello, toca reaccionar. Llona lo tendrá que hacer ante un Reino de León que presentará una gran entrada, se prevé que por encima de los 8.000 espectadores, para llevar en volandas a un equipo que está firmando una sensacional campaña, pero a la que el último mes de competición se le ha atravesado.

Ahora le toca al cuerpo técnico y a la plantilla desencallar el coche, con el empujón, a buen seguro necesario e importante, de una afición que sigue confiando – no es para menos – en las posibilidades de un equipo que afronta un mes de abril clave para sus aspiraciones de ascender de forma directa.

Un triunfo sería un golpe sobre la mesa, un revés a la remontada del Nástic y a las opciones de asaltar el liderato de la Deportiva – que está a ocho puntos -. Y un punto de inflexión en esa mala dinámica de la que los de Llona quieren salir cuanto antes.

Sin los capitanes

Para ello, el técnico riojano contará con toda su plantilla a excepción del sancionado Kevin Presa, expulsado en Barcelona y que no podrá participar en el Arenteiro de dos exculturalistas como Martín Solar y Tarsi Aguado. Este último, de hecho, será baja, y los gallegos tampoco podrán contar con su portero y capitán Diego García que los leoneses intentarán aprovechar para tomar aire.

Es el momento de reaccionar. El cambio de tendencia no puede esperar más para no llenar de piedras un camino que parecía bastante despejado. Siendo conscientes, como lo eran en el club y en la afición que, pese a la ventaja al frente de la tabla, el ascenso no iba a ser fácil, una victoria evitaría que la maleza entrase en esa ilusionante senda.

Temas

Cultural y Deportiva Leonesa