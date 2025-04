Llona: «No hay debate, nuestro portero es Bañuz»

Dani González León Viernes, 4 de abril 2025, 14:14 Comenta Compartir

El entrenador de la Cultural y Deportiva Leonesa, Raúl Llona, ha zanjado las voces que pedían un relevo en la portería leonesa y ha ratificado su confianza en Miguel Bañuz.

«No hay debate. Miguel [Bañuz] es nuestro portero. No hay cambio posible. Estamos muy contentos con Amigo y Joel, pero no contemplo variantes», ha expresado.

El entrenador riojano también ha señalado que la confianza en el vestuario es «máxima» porque se han ganado el derecho a «vivir en el primer puesto» pero no niega que «no estamos satisfechos con el mes que hemos hecho». «No era lo planteado. Tenemos que ganar para estar arriba, el balance es negativo», apunta.

Cambia el foco a los errores

Se marca como reto cambiar «la mirada» y, en vez de centrarse «en lo que hacemos bien» poner el foco en «no cometer errores y dar la vuelta a la situación». «Cuando no estamos bien, tenemos que intentar que no nos penalicen. Nos pasa, incluso, en momentos en los que no estamos mal», ha indicado.

Pero Llona tiene la receta: «Ganar». «Ganas y se acaba todo. Emocionalmente estamos bien y hemos sacado lecturas de la mala racha que tuvimos el año pasado que nos pueden venir bien para el presente», ha expresado.

El técnico culturalista entiende que llame la atención «cómo acabamos los partidos» pero niega que den una mala imagen en las primeras partes porque «tenemos ocasiones, pero siempre que encajas pronto te condiciona». «No veo una gran diferencia, solo que tras el descanso aprovechamos el trabajo y el desgaste del primer tiempo», ha asegurado.

Su deseo de ver «lleno» el Reino

De cara al duelo de este sábado ante el Arenteiro (18:00 horas) ha incidido en que querría ver al Reino lleno «en los cuatro partidos que quedan y que fuese una olla a presión». «Necesitamos que venga la gente, esté con el equipo y que nos lleven en volandas cuando nos falten las fuerzas», ha señalado.

Ante los gallegos no espera un partido abierto y con transiciones, sio a dos equipos que «intentaremos dominar con el balón y no conceder mucho». «No vamos a engañar a nadie, tenemos que ser valientes y agresivos, es lo que nos han llevado hasta aquí», ha explicado Llona, que ve al Arenteiro «listo para competir» pese a las bajas sensibles de Diego García y Tarsi.

Por último, ha insistido en que Barri «sigue siendo una pieza importante» pese a contar con menos minutos en las últimas jornadas, que no va a condicionar el once por el factor de los jugadores apercibidos de sanción y que no se «desgasta» haciendo cuentas de cuántos puntos son necesarios para lograr el ascenso.