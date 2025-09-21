leonoticias - Noticias de León y provincia

Hinojo, en un partido con la Cultural. Peio García
Fútbol | Cultural

Fornos e Hinojo se suman a una copada enfermería culturalista

Los dos defensas tuvieron que ser sustituidos por problemas físicos y dejan a la zaga con escasos efectivos

Dani González

Dani González

León

Domingo, 21 de septiembre 2025, 17:47

Los problemas físicos se suceden en una Cultural que ya acumulaba varias ausencias por lesión. En el partido ante el Castellón, Raúl Llona tuvo que realizar dos sustituciones por problemas físicos, ambas, además, en la línea defensiva.

La más preocupante fue la de Fornos, que tuvo que ser sustituido a los once minutos de juego por problemas en el isquitibial en un choque que se presentaba como una oportunidad para él.

Ya en el tramo final, Roger Hinojo, como en partidos anteriores, tuvo que ser sustituido también por problemas musculares y de fatiga que, a priori, no deberían de suponer un problema para que el próximo domingo este en Valladolid (18:30 horas).

Multitud de problemas físicos

Estas dos incidencias se suman a las lesiones ya conocidas de Tresaco, Maestre, Eneko y Barzic en una jornada en la que Manu Justo regresó tras dos semanas de ausencia... y lo hizo con gol.

Barzic, con molestias en uno de sus cuádriceps, apunta a recuperarse durante esta semana, pero es más incierto el plazo para ver de nuevo sobre el césped a Tresaco, Eneko y Maestre.

Al extremo le podría quedar en torno a un mes para regresar a la disciplina culturalista, puesto que su lesión en el isquio requería de un plazo entre seis y ocho semanas de recuperación y ha cumplido ya cuatro.

De Eneko y Maestre hay menos información, simplemente se conoce que el central sufre unas molestias en su rodilla que no remiten y sólo ha participado en la primera jornada.

