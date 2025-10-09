Maestre se suma a la causa

Dani González León Jueves, 9 de octubre 2025, 15:02 Comenta Compartir

Una primera buena noticia para la Cultural y Deportiva Leonesa. El 'Cuco' Ziganda suma un nuevo 'soldado' a su causa con el retorno a los entrenamientos grupales de Sergi Maestre.

El centrocampista catalán de 35 años es el único jugador de campo que aún no ha dispuesto de minutos en lo que va de temporada. Y todo se debe a unas molestias en una de sus rodillas que le han impedido participar con la Cultural.

Maestre se ha reincorporado este jueves a las sesiones grupales del equipo en las instalaciones de la Universidad de León para preparar el duelo ante el Córdoba de este lunes (20:30 horas).

El catalán buscará coger ritmo de forma paulatina, tras más de dos meses con problemas físicos, para ser un activo más al que pueda recurrir Ziganda.

De esta manera, la enfermería culturalista tan sólo cuenta con Eneko Satrústegui y un Raf Tresaco que ya está en la recta final de la recuperación de su lesión muscular.

