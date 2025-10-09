leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sergi Maestre, en un partido de la pasada temporada. Peio García
Fútbol | Cultural

Maestre se suma a la causa

El centrocampista catalán, el único jugador de campo que aún no ha debutado este curso, vuelve a los entrenamientos

Dani González

Dani González

León

Jueves, 9 de octubre 2025, 15:02

Comenta

Una primera buena noticia para la Cultural y Deportiva Leonesa. El 'Cuco' Ziganda suma un nuevo 'soldado' a su causa con el retorno a los entrenamientos grupales de Sergi Maestre.

El centrocampista catalán de 35 años es el único jugador de campo que aún no ha dispuesto de minutos en lo que va de temporada. Y todo se debe a unas molestias en una de sus rodillas que le han impedido participar con la Cultural.

Maestre se ha reincorporado este jueves a las sesiones grupales del equipo en las instalaciones de la Universidad de León para preparar el duelo ante el Córdoba de este lunes (20:30 horas).

El catalán buscará coger ritmo de forma paulatina, tras más de dos meses con problemas físicos, para ser un activo más al que pueda recurrir Ziganda.

De esta manera, la enfermería culturalista tan sólo cuenta con Eneko Satrústegui y un Raf Tresaco que ya está en la recta final de la recuperación de su lesión muscular.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Colegio Leonés deja el edificio de Corredera y La Milagrosa cesará su función educativa
  2. 2 Vegazana despide con silencio, dolor y aplausos a la universitaria fallecida Arancha Barrientos
  3. 3 Tres heridos en menos de una hora en León: un atropello, una colisión y un choque contra una farola
  4. 4 Detienen a un vecino de León cuando tenía «en el punto álgido» la recogida de marihuana
  5. 5 Insisten en abordar una «zona marginal» en pleno centro de León
  6. 6 Denuncian el «trato denigrante» y el «abuso» del despido disciplinario en Coated Solutions
  7. 7 ¿Reconoces a estos leoneses relevantes?
  8. 8 El prefijo 987, cerca de agotarse: ¿qué pasará después?
  9. 9 Vecinos de Babia denuncian la presencia de osos en el casco urbano: «Aquí no se vieron nunca»
  10. 10 Los destinos del Imserso a los que pueden viajar los leoneses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Maestre se suma a la causa

Maestre se suma a la causa