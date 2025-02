Llona: «La sensación es que hemos encontrado el camino idóneo»

Rubén Fariñas León Viernes, 28 de febrero 2025, 14:45 Comenta Compartir

Con la seria duda de Santi Samanes por una luxación de hombro y la recuperación de Amigo aún en marcha, la Cultural iniciará una nueva jornada de liga con la vista en sumar tres nuevos puntos que le acerquen al objetivo del ascenso directo en mayo.

El conjunto leonés rompe otra hoja del calendario y se presenta en marzo como el líder indiscutible. Una situación, y dinámica, que su entrenador valoraba así: «La sensación es de estar en el camino correcto. Pase lo que pase, la respuesta del equipo es muy buena. La sensación es que hemos encontrado el camino idóneo y hay que seguir sin salirnos».

A trece jornadas del final, la próxima curva es Pamplona. El filial de Osasuna se presenta como un equipo «muy competitivo» que cuenta con una estructura física «fuerte» y que potencia el juego directo, lo que ha llevado a tildarlo como «filial atípico», en comparación con los últimos rivales: Real Sociedad y Celta de Vigo.

Raúl Llona ha pedido a los suyos ser «fiables y reconocibles». Para ello esperan dominar el balón «sabiendo que ellos nos van a dificultar para que no haya continuidad». En frente estará un equipo que se encuentra entre los más goleados de la competición -40 tantos encajados- a pesar de que concede pocas ocasiones, por lo que el técnico riojano no se fía: «Han cogido mejor dinámica en la última parte del campeonato. Confiamos en nuestra pegada y talento».

El campo -Tajonar- lo esperan en buenas condiciones, con una valla te permite tener continuidad y no prevé problemas ahí.

Llona no hace cuentas, cree que sería un error hacerlas y pide que su entorno no se lo diga. «Es algo irreal, sabemos todo lo que queda y no hay que echarlas», por lo que insiste en seguir compitiendo y ganando. «Nosotros nos ponemos a tirar y el que pueda que aguante la rueda. Tenemos que ser muy fiables con un ritmo alto de puntos», sentenció.