Llona: «Debe prevalecer la ilusión al último resultado» El entrenador de la Cultural asegura que el césped llegará «justo» al partido del domingo y pone el foco en reforzar la defensa, donde más esfuerzos están tratando de realizar

Dani González León Viernes, 22 de agosto 2025, 14:04

Ilusión pese al duro tropiezo de la pasada semana. El entrenador de la Cultural y Deportiva Leonesa, Raúl Llona, ha destacado la «ilusión» que se respira en el vestuario por debutar como local en la Liga Hypermotion este domingo (19:30 horas) ante la UD Almería.

«Autocrítica y a levantar la cabeza», ha afirmado Llona, en referencia al 5-1 sufrido en Burgos hace siete días, pero que debe servir, a juicio del entrenador, para corregir errores y seguir mirando hacia adelante.

«Estamos dolidos por el resultado, pero hemos tratado de que, durante la semana, prevaleciera la ilusión de que este partido debe de ser la última parte de la celebración de la pasada temporada. El aficionado debe disfrutarlo y nosotros, dentro de la responsabilidad que tenemos, también», ha indicado.

El césped llega «justo» para este partido

Para este partido, el césped del Reino de León llegará «justo», en palabras de Llona, después de un «sobreesfuerzo» de los empleados del club para acortar plazos y que el terreno de juego estuviera listo para esta jornada. «Con el paso de os días estará mejor, pero está bien para jugar. Me hubiera gustado entrenar ahí, pero no ha podido ser. Hay jugadores que debutarán en el Reino el propio domingo», ha explicado.

En un partido para el que cuenta con todos salvo el sancionado Diallo y donde tiene dos jugadores con molestias, Llona prioriza el «hacernos fuertes en casa» reflejando sobre el césped «lo que somos». «Vamos a intentar jugar con personalidad, dominar el partido y generar ocasiones», ha expresado. Y todo ello «asegurando posesiones» en zonas y momentos críticos de partido para «no perder lo que no se haya podido conseguir».

La defensa, Barzic y Yayo

En ese aspecto, la defensa es fundamental para Llona, parcela donde «es evidente que hemos cometido errores», pero también hay aspectos que son positivos, asegura, como «la valentía y el defender hacia adelante». Para colaborar en esa tarea llegan Barzic y Yayo, listos para partido de inicio si así lo considera Llona: «Son jugadores con hambre y potencial que necesitan minutos y confianza. Barzic nos va a aportar contundencia y cierta experiencia; Yayo tiene continuidad y ritmo, además de equilibrio táctico y manejo de balón».

Con «argumentos» para hacer daño al Almería, «una plantilla muy completa», Llona también ha destacado los distintos roles que puede ejecutar Tresaco en ambas bandas o por dentro, y señala que Paraschiv debe de tener «posibilidad de remate» tras un debut oficial donde el escenario «era el peor posible para un delantero».

El mercado: «Las carencias están en defensa»

El entrenador de la Cultural también ha hablado del mercado pese a querer centrarse «en el partido del domingo». Llona ha asegurado que «no hay conversaciones» por Ander Yoldi y que son conscientes de que faltan jugadores para completar la plantilla aunque «lo que tenemos es suficiente para preparar este partido».

Considera que las mayores carencias están en defensa, tanto en los laterales como los centrales, poniendo el foco en el lateral izquierdo, donde ha habido negociaciones por jugadores que estuvieron cerca de cerrarse, pero no se dio ese final satisfactorio.