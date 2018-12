Segunda B Iván González: «Ahora que la afición ya tiene lo que quería, que nos apoye a muerte» Un momento de Deporte (n) vivo. / Inés Santos El central de la Cultural asegura que «los hechos están por encima de las palabras» respecto a su futuro, aunque espera estar «en el fútbol profesional, ojalá con la Cultural» DANI GONZÁLEZ León Martes, 18 diciembre 2018, 20:50

El defensa de la Cultural y Deportiva Leonesa, Iván González, ha sido el invitado de este martes en deporte(n)vivo. Directo y claro, el madrileño ha asegurado que las últimas horas tras la destitución de Víctor Cea «no han sido agradables».

«Nunca es bonito vivir una situación así. No nos lo esperábamos tras ganar ante el Deportivo B. Nos enteramos ayer, después del entrenamiento, y luego nos lo comunicó Víctor», afirma Iván González, que considera que una parte importante de la culpa de esta destitución es de la plantilla.

«Lo fácil es echar a una persona que a toda una plantilla, pero todos tenemos nuestra parte de responsabilidad», asegura el jugador de la Cultural, que «más que estar cómodos con las ideas de Cea, lo que tenemos que hacernos es adaptarnos, que para eso somos profesionales».

«Los impacientes son los que no han vivido la Segunda B»

Iván González también ha dejado claro que «no es cómodo» jugar con el ambiente que se había creado en las últimas semanas. El madrileño pide a la afición que les apoye ya que «ya tienen lo que querían».

Esta impaciencia viene dada, según el central, por el «desconocimiento» de la categoría de los nuevos socios de la Cultural que no han vivido la Segunda B. «También las expectativas que se habían creado de que íbamos a ascender con la gorra han influido en esta situación», añade.

Iván González es «optimista» con la temporada y señala que las primeras impresiones bajo la batuta de José Manuel Aira han sido «positivas». «Todos empezamos de cero y eso ha hecho que los que menos minutos tienen se hayan enganchado», apunta.

«Los hechos de Iván están por encima de sus palabras»

Respecto a su futuro, González recuerda que su contrato acaba en junio y aún no sabe nada. Por eso, y a raíz de unas declaraciones en un medio gallego, el central deja claro que a él le gustaría estar la próxima temporada en el fútbol profesional.

«Pero es algo lícito, todos queremos mejorar en nuestros trabajos», asegura Iván González que desea que ese regreso al fútbol profesional sea con la Cultural.

El madrileño cree que no tiene nada que demostrar porque «mis hechos están por encima de las palabras». «Me he quedado en León renunciando a ofertas de Segunda porque me lo pedía el corazón», afirma Iván González que en seis meses espera estar en el fútbol profesional con el escudo del león rampante en su pecho.