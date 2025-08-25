leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Acusan a la Junta de bajar de nivel cuatro incendios en León «sin criterios técnicos»
Aficionados de la Cultural en Burgos. Santi Rico
Fútbol | Cultural

Las peñas de la Cultural organizan viaje a Gijón

Las inscripciones se formalizarán entre el martes y el jueves con ida y vuelta en el mismo viernes

Dani González

Dani González

León

Lunes, 25 de agosto 2025, 12:54

La Federación de Peñas Culturalistas organiza desplazamiento para acompañar a la Cultural y Deportiva Leonesa en su partido ante el Sporting de este viernes (21:30 horas) en El Molinón.

Con un precio, sin entrada, de 13 euros para peñistas y 16 euros para no peñistas, las inscripciones para el viaje se formalizarán en la cafetería Duna - ubicada en la avenida Ingeniero Sáenz de Miera - entre el martes y el jueves, con pago únicamente aceptado en metálico.

La salida está prevista para el propio viernes a las 17:00 horas desde el estadio Reino de León y el regreso está organizado para el final del partido.

Por otro lado, las entradas para este partido se pondrán a la venta este martes, tal y como ha informado la Cultural y Deportiva Leonesa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El infierno no se acaba: dos nuevos incendios desalojan seis pueblos más
  2. 2 La desesperación de la familia de León por su bebé de 22 meses con una enfermedad rara
  3. 3 Mejor imagen que resultado
  4. 4 Arrancan las obras para levantar en La Granja un nuevo edificio con 18 viviendas para jóvenes
  5. 5 Un domingo «positivo» pese a los incendios de Molinaseca y Garaño: cinco fuegos bajan de peligrosidad
  6. 6 León y Asturias defienden la ruta del Cares de las llamas y los desprendimientos
  7. 7 Reino de León, un barrio a dos colores, con esqueletos y a la sombra del Olímpico
  8. 8 Noche de trincheras en un pueblo de León que recrea su historia
  9. 9 Los incendios arrasan el futuro de la apicultura en León: «Aunque las abejas sobrevivan, el lugar ya no sirve»
  10. 10 El pueblo de León vaciado por un pantano que cumple 20 años reencontrándose en verano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Las peñas de la Cultural organizan viaje a Gijón

Las peñas de la Cultural organizan viaje a Gijón