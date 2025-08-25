Las peñas de la Cultural organizan viaje a Gijón

Dani González León Lunes, 25 de agosto 2025, 12:54 Comenta Compartir

La Federación de Peñas Culturalistas organiza desplazamiento para acompañar a la Cultural y Deportiva Leonesa en su partido ante el Sporting de este viernes (21:30 horas) en El Molinón.

Con un precio, sin entrada, de 13 euros para peñistas y 16 euros para no peñistas, las inscripciones para el viaje se formalizarán en la cafetería Duna - ubicada en la avenida Ingeniero Sáenz de Miera - entre el martes y el jueves, con pago únicamente aceptado en metálico.

La salida está prevista para el propio viernes a las 17:00 horas desde el estadio Reino de León y el regreso está organizado para el final del partido.

Por otro lado, las entradas para este partido se pondrán a la venta este martes, tal y como ha informado la Cultural y Deportiva Leonesa.

