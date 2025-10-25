En directo: Cultural - Ceuta
Los de Cuco Ziganda siguen buscando su primera victoria en casa en el Reino de la temporada (14:00 horas)
Sábado, 25 de octubre 2025, 14:29
14:35
Min. 32 - Konrad cae en la grada de los culturalistas, esta vez sin consecuencias. No observó nada el árbitro. Mucho riesgo de la defensa local pero con limpieza.
14:34
Min. 31 - Cazó el balón en la frontal tras una serie de rechaces y el balón bombeado rebota en la parte superior del travesaño.
14:33
Min. 31 - ¡AL LARGUERO CHACÓN! ¡QUÉ POCO HA FALTADO!
14:32
Min. 30 - Calero, otra vez en el suelo tras llevarse un golpe tras un choque limpio. Se levanta el de la Cultural y sigue el juego.
14:31
Min. 29 - Ahora sí que se ve a un Ceuta mucho más conservador. Alternan momentos de presión arriba con otros en los que acumula a muchos jugadores detrás.
14:30
Min. 28 - Bloquea Badia un balón más peligroso de lo que parecía en el primer acercamiento del Ceuta a su portería en varios minutos.
14:28
Min. 26 - Está decidida la Cultural a lograr el empate antes del descanso. Restan 20 minutos de esta primera parte.
14:27
Min. 25 - ¡UYYYYY! Buena jugada de Thiago Ojeda. Habrá saque de esquina.
14:26
Min. 24 - Se va recuperando el jugador de la Cultural.
14:25
Min. 21 - Los del Cuco Ziganda siguen bien plantados pero remar en contra les ha afectado algo. Siguen acercándose al área ceutí pero con mucho menos peligro. Los visitantes no se encierran pero arriesgan menos. Amarilla para Konrad por un fuerte pisotón sobre el 17 de la Cultural.
14:23
Min. 20 - Carlos Hernández se lleva un pelotazo por el disparo de Diallo. Se ha interrumpido el juego alrededor de un minuto.
14:21
Min. 18 - Falta de Calero que no podía llegar a un balón que se perdía por el fondo del área ceutí.
14:18
Min. 17 - Llevaba cuatro partidos sin encajar un gol la Cultural. Corta la racha un Ceuta que, por su parte, lleva cinco jornadas sin recibir tantos en su portería.
14:17
Min. 16 - Se tiró Badía tímidamente hacia su derecha pero el lanzamiento al centro del centrocampista aragonés entró en la portería. Veremos cómo le sienta esto a una Cultural que había merecido mucho más que un Ceuta menos acertado hasta el momento del penalti.
14:14
Min. 13 - ¡GOL DE RUBÉN DÍAZ! ¡GOL DEL CEUTA EN LEÓN!
14:14
Min. 12 - Todos los ojos sobre Badia para ver si puede detener el lanzamiento del Ceuta.
14:13
Min. 12 - ¡PENALTI! ¡PENALTI! El colegiado ve falta sobre Konrad.
14:12
Min. 11 - Bien posicionada la Cultu en estos diez primeros minutos y combinando muy bien aunque el Ceuta no va a la zaga.
14:11
Min. 10 - Manuel Ángel Pérez, el árbitro del encuentro, señala un nuevo saque de esquina.
14:10
Min. 9 - ¡UYYYYY! Diallo dispara pero toca en la defensa ceutí y habrá saque de esquina.
14:09
Min. 7 - Presiona bastante arriba la Cultural en estos primeros minutos. Le cuesta salir con el balón controlado al Ceuta.
14:08
Min. 6 - Otra jugada peligrosa con el meta burgalés del Ceuta implicado. Y falta a favor de los visitantes.
14:07
Min 4 - Saque de esquina para el Ceuta, que es ahora el que prueba a acercarse a la portería de Badía. Antes, el otro guardameta, Vallejo, provocó el uy de la grada al escapársele el balón aunque no había nadie de la Cultural para aprovechar el error.
14:04
Min. 3 - Primera internada de la Cultural en el área. Comienzan los locales con opciones ofensivas.
14:02
Min. 1 - ¡ARRANCA EL PARTIDO!
14:02
Saque de honor a cargo de Almom, que mañana celebra su Carrera de la Mujer en León .
14:02
Partido iniciado
14:00
Sorteo de campos y esto está a punto de empezar.
14:00
Para la distancia que separa Ceuta de León, ha llegado un buen número de aficiones del equipo visitante. La temperatura ronda los diez grados cuando parece que comienza a llover, de forma tan ligera que apenas se aprecia.
13:58
Salen los dos equipos al campo mientras la afición sigue ocupando su lugar en las gradas. Fresco día en León pero, de momento, sin lluvia.
13:57
El Ceuta llega décimo y la Cultural 17ª pero la diferencia de puestos no lo es tanto en cuanto a los puntos ya que sólo los separan cuatro puntos.
13:53
Recordamos también en estos momentos previos al partido que unió a los dos equipos más importantes en León para recaudar fondos para los afectados por los graves incendios de este pasado verano en León.
13:51
Y estos son los 11 futbolistas que saltarán al Reino por parte del Ceuta.
13:49
Diez minutos para que comience el choque en León y repasamos la alineación de los dos equipos. Primero, la de la Cultural.
13:47
Esta es la previa del encuentro realizada por nuestro compañero Dani González. Prepárate para vivir el partido con ella .
13:46
Trayectorias distintas pero con el mismo resultado en la anterior jornada, la décima de Liga Hypermotion. Victoria para ambos, para la Cultural, una goleada en Zaragoza .
13:44
¡Buenos días, casi tardes! Casi cinco meses después de la Final de los Campeones de la pasada campaña en Primera RFEF, Cultural y Ceuta vuelven a verse las caras. Los dos mejores equipos de la tercera categoría del fútbol español se ven ahora en la segunda con dinámicas muy diferentes.
