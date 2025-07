«¿El VAR? Será una incógnita ver cómo reaccionamos y cómo gestionamos esos parones»

Dani González León Martes, 15 de julio 2025, 08:19 Comenta Compartir

Hace apenas mes y medio, Raúl Llona (1976) estaba en la fuente de Guzmán celebrando el ascenso. Un hito, un momento único en su carrera y en la trayectoria de la Cultural y Deportiva Leonesa. Pero el riojano, que es poco de mirar hacia atrás y fijar el foco en lo que tiene por delante, ya sólo piensa en la Liga Hypermotion.

Con una semana ya de pretemporada sobre sus espaldas y la vista puesta en el 15 de agosto, cuando los leoneses estrenarán la competición ante el Burgos (19:30 horas), Llona se muestra optimista, confiado en las posibilidades de la Cultural y en que todo va a salir bien.

La receta la conoce, aunque deberá cambiar mínimamente algún proceso para adaptarse al nuevo contexto. Pero otros aspectos, los más propios de fútbol profesional como el límite salarial o el VAR, le están permitiendo también extender su aprendizaje por otras áreas.

¿Ya es consciente de ser entrenador de Segunda? ¿Qué se siente?

Si te digo la verdad, hemos empezado a funcionar de la misma manera. En ese aspecto no ha habido muchos cambios. A la hora de valorar el mercado y de ver cómo funciona la categoría, los fichajes, el límite salarial… ahí sí estamos viendo las mayores diferencias. Pero no en el día a día.

¿Cómo está siendo ese aprendizaje con todos estos conceptos nuevos?

A mí me pilla poco, es Manza [José Manzanera, director deportivo de la Cultural] el que más está pendiente de todas esas cosas. Yo intento escuchar y aprender de lo que nos van diciendo. Estamos familiarizándonos, eso sí, con otras herramientas de LaLiga como Media Coach que sí nos dan cosas diferentes.

¿Llegar al fútbol profesional era uno de tus sueños cuando comenzaste como entrenador?

Sí, sobre todo por el hecho de poder ir aspirando a mejores cosas y a progresar en el terreno deportivo. Y todo ello pasaba por llegar, en el medio plazo, al fútbol profesional. Me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago y quiero sentirme realizando. Y está claro que este paso es un paso más teniendo claro que quiero disfrutar de lo que hago, que me apasiona.

También sube el nivel de exigencia para los entrenadores en la categoría

Y le intentamos dar normalidad. Seguimos haciendo una base parecida a oras temporadas y con planificaciones similares. Siempre hemos tenido una exigencia alta y, en ese sentido, no cambia nada. Estamos expectantes con la configuración de la plantilla y confiando en el trabajo de todos. Con trabajo y perseverancia vamos a lograr los objetivos.

Ahora que ha pasado el tiempo y se puede evaluar más en frío, ¿le da más valor a lo logrado la pasada temporada?

Yo lo valoro cada vez de una forma más positiva. Hemos ido recogiendo durante estas semanas información fuera de León y se está poniendo en valor lo que hemos logrado. Si ya el hecho de lograr el ascenso es muy complicado, hacerlo siendo líder de la jornada 1 a la 38 tiene muchísimo más significado. Siempre va a haber dificultades, pero nos adaptamos y competimos a todos los partidos.

¿Y en León se está valorando de la misma manera?

En el día a día y ene el club, no me cabe duda. En la ciudad, en general, puede existir un sector mínimo que esté en desacuerdo o que esperara más. Pero, mirándolo en perspectiva, es imposible pedir más, la igualdad era muy grande y la dificultad máxima. Todos somos conscientes de haber logrado un hito. En cantidades, son muchos más los que lo ven en positivo.

Mirando ya al futuro, ¿qué equipo tiene en la cabeza para esta temporada? ¿El estilo de juego va a ser similar al de estas dos últimas temporadas o habrá que adaptarse a la categoría?

Un poco de todo. Entiendo que no nos podemos traicionar y jugar a otra cosa, porque ya tenemos, además, media plantilla que ha jugado a algo muy concreto. Y si ahora queremos cambiar, creo que empezaríamos mal. Queremos seguir siendo el reflejo de lo que hemos sido, de lo que nos dio el ascenso: ser un equipo con capacidad asociativa y de manejo de balón, de dominar los partidos y, sin balón, ser valientes y asumir riesgos para robar alto. Pero también creo que debemos adaptarnos a diferentes situaciones que puedan surgir. Lo hacíamos ya la temporada pasada, pero ahora de forma más significativa. Somos los recién llegados y partimos con cierta desventaja. La competición nos irá diciendo cuál y en qué cantidad se da esa desventaja. Confío en adaptarnos pronto a la categoría.

Imagino que ser protagonista cada jornada, como la pasada temporada, será más difícil.

Vamos a verlo. Cuando tienes buenos jugadores y creen en la idea, se puede lograr. Veo equipos en LaLiga que lo consiguen y no creo que haya futbolistas a los que les guste correr detrás del balón y no tenerlo. Bajo esa idea de que podemos tener más dificultades por la entidad de los rivales, que la tenemos clara, también somos conscientes de que contamos con muy buenos jugadores para poder dominar los partidos.

¿Y qué importancia tendrán en todo ello los jugadores que se han quedado?

Son una parte capital, porque son futbolistas que llevan dos años con nosotros, en algunos casos, y tienen muy interiorizado el modelo de juego. Sobre esa base tenemos que asentar los cimientos de lo que queremos hacer. Pero, por otra parte, el pasado no cuenta como para partir con ventaja. Tenemos que crear otra vez algo nuevo para adaptarnos a Segunda División. Tenemos que mezclar ahí todo, siendo conscientes de que hay que mejorar todo lo posible para adaptarnos a la categoría.

¿Deben adaptarse también a nivel psicológico por el hecho de cambiar de objetivo: de pelear por el ascenso a, presumiblemente, pelear por la permanencia?

Lo primero va a ser construir un equipo capaz de competir y, una vez lo logremos, veremos la capacidad que tenemos de dominar o adaptarnos al rival para no ser dominados y no tener que sufrir. Somos conscientes de nuestras limitaciones, de que habrá clubes con presupuestos y plantillas más potentes, pero nosotros vamos con otros valores e ideas como la ilusión y la confianza de creer en lo que estamos haciendo. Una cosa puede suplir a la otra.

Es habitual ver a equipos recién ascendidos que prolongan esa inercia ganadora en el inicio de la siguiente temporada. ¿Cómo de importantes cree que van a ser esas primeras jornadas?

Es cierto que el empezar bien te puede dar un plus de cara a tener más confianza y no pagar ese peaje de adaptación a la categoría, pero también es cierto que necesitamos ir engranando a todo el equipo y ganar en confianza. Vamos a buscar, evidentemente, tener un buen inicio para coger el pulso a la categoría y no pagar ese peaje de ser los recién llegados.

Mencionando esa inicio de temporada, ¿temen que el estado del césped no sea el adecuado, ya que va a llegar muy justo teniendo en cuenta los plazos de su replantación?

Nada, nada, confío en los jardineros y el trabajo del club. El campo va a estar en buenas condiciones, estoy totalmente convencido.

En las dos últimas temporadas, los resultados han caído en la segunda en la segunda vuelta. ¿Es algo en lo que hayan puesto el foco para tratar de mejorarlo?

Siempre lo hacemos, siempre hacemos una reflexión y autocrítica para valorar toda la temporada, tanto los pros como los contras, tanto lo que queremos mantener como lo que hemos hecho mal. Pero dentro de eso, yo creo que todos firmaríamos hacer las primeras vueltas que hemos hecho y que, en las segundas, aunque con más dificultades, lograr los objetivos.

Hablemos ahora de futuro a corto plazo. ¿Qué están buscando en el mercado, qué perfil de jugadores?

Somos un equipo en plena construcción y estamos bajo mínimos. Necesitamos bastantes jugadores y buscamos de todo menos porteros. Queremos a ocho o diez jugadores que tienen que llegar, aunque podrían ser incluso más. Estamos trabajando y mirando, con Manza muy pendiente de todas las situaciones y analizando bien qué pasos dar. Hay dificultades, como el límite salarial, y tenemos que estar tranquilos.

Imagino que es un mercado complicado

Es diferente, no es como el año pasado en el que nos gustaba un jugador, íbamos con la oferta y quería venir porque éramos de los clubes más atractivos. Ahora el mercado es totalmente diferente, primero hay que ver qué jugadores te pueden interesar, que entren dentro de tus pretensiones económicas y que quieran venir. El punto de vista lo tenemos muy alto y algunos prefieren otras opciones con mejores condiciones. Pero esto irá cambiando con el paso de las semanas y seremos la opción que elijan muchos de estos jugadores.

El bombazo hasta ahora ha sido el de Edgar Badía, ¿qué se le ha ofrecido para convencerle?

Se le han dado dos cosas que mencionaba anteriormente. Buscaba un proyecto donde pudiera tener confianza y que sintiera que realmente le queríamos, trabajando cómodo con una exigencia alta. Desde ese núcleo familiar, por decirlo así, buscamos que los jugadores quieran venir aquí a trabajar, en la exigencia y con esas condiciones. Por eso, fue relativamente sencillo pornernos de acuerdo con él.

Chicos de la casa como Guzmán, Rodri, Adri… ¿van a tener hueco o se les va a buscar una cesión?

Ahora mismo son jugadores del primer equipo, con contrato y ficha, y están entrenando en el día a día. Ahora mismo, son jugadores nuestros. Veremos cómo va evolucionando el mercado, qué podemos traer e iremos decidiendo. Pero se han ganado el derecho a estar aquí por su rendimiento y, en el caso de Rodri, por su trayectoria de las últimas temporadas.

¿Cómo va a llevar el hecho de marcar un gol y que luego te lo puedan anular, o recibirlo y que luego quede en nada?

(Risas) Pues es un poco incógnita, la verdad. Intentaré estar tranquilo. No suelo ser efusivo celebrando goles, lo llevo todo más por dentro, pero me genera esa duda y esa intriga de ver cómo vamos a funcionar con el VAR, que aún no lo hemos utilizado. Vamos a ver cómo gestionamos esos parones y esa incertidumbre

¿Y se tendrá que trabajar en ello?

Sí, creo que hay que estar preparado y trabajarlo para ser conscientes de que los partidos, más en esta categoría, van a pegar bandazos y estos parones forman parte de ello. Habrá que adaptarse y ver cómo reaccionamos todos.

¿Hay algún estadio que tenga especiales ganas de visitar?

La verdad es que no, así a bote pronto. Quiero disfrutar de cada partido, del Reino cuando nos toque en casa y de cada partido a domicilio. Y haciendo bien mi trabajo. Lo demás irá viniendo solo, pero creo que tenemos un reto muy atractivo y es donde pierdo toda mi energía.

¿El objetivo es la permanencia?

Para un recién ascendido, tiene que serlo. Pero sin renunciar a nada. Vamos a ver cómo va evolucionando el equipo, qué capacidades tenemos y vamos a competir. Si alcanzamos la permanencia y estamos capacitados para algo más, bienvenido será. Si sólo llegamos al a permanencia, bienvenido también. Pero no creo que debamos ponernos límites, porque el límite ya lo tenemos por abajo. Ya se verá para que estamos preparados en una categoría con una exigencia brutal.