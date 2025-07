La Cultural amplía su margen económico con la inscripción de tres fichajes en el Júpiter

Borja Pérez Martes, 29 de julio 2025, 19:12 Comenta Compartir

El mercado de un equipo recién ascendido al fútbol profesional siempre exige paciencia por parte de la afición y la máxima optimización posible de los recursos existentes en lo que a la dirección deportiva se refiere. En este contexto, la Cultural, a sabiendas de las dificultades económicas existentes para llevar a cabo la confección de una plantilla competitiva para la categoría, ha decidido inscribir a tres de los cinco fichajes realizados hasta el momento en el Júpiter Leonés.

Juan Larios -21 años-, Thiago Ojeda -22 años- y Arnau Rafús -22 años- aparecen ya inscritos con el Júpiter Leonés, que volverá a militar el próximo curso en la Tercera Federación, como ya se pudo ver en los dos primeros amistosos de pretemporada, donde todos ellos portaron un número perteneciente al filial.

Sin impedimentos a nivel futbolístico

A pesar de ello, el hecho de que a nivel oficial se lleve a cabo esta operación no quiere decir en ningún caso que estos tres futbolistas vayan a dejar de formar parte del primer equipo. Al tratarse de ser jugadores sub-23, no existe impedimento alguno para que todos ellos puedan estar a disposición de Raúl Llona a todos los efectos durante todo el curso.

Quizás, el único impedimento, que de momento no supone una preocupación en las filas culturalistas, es que solo cuatro jugadores con ficha del filial podrán estar sobre el terreno de juego al mismo tiempo para no incurrir en alineación indebida, algo válido también para la Copa del Rey. En el caso de la Cultural, aunque no llega a traspasar ningún límite, se debe tener en cuenta en vistas de la continuidad que, a priori, tendrán Larios y Ojeda a las órdenes de Llona.

¿Y qué gana con esto la Cultural?

Este movimiento, aunque a priori no parece un gran alivio, sí supone una ayuda importante a nivel de espacio y en el ámbito económico. En primer lugar, el hecho de inscribir a estos tres futbolistas en el Júpiter Leonés significa que hay tres fichas más disponibles en el primer equipo, posibilitando la opción de alargar la plantilla en número.

Además, en términos económicos, también supone el ahorro de la inscripción, que en este caso podría llegar a rondar los 25.000 euros, aunque depende de cada caso. Este movimiento, aunque a priori parezca sorprendente, se utiliza cada vez más ante las dificultades económicas que vienen afrontando muchos clubes.

Una categoría de transatlánticos

Y esta optimización de recursos toma aún más sentido centrando la mirada en el potencial económico de los rivales. La Cultural, en su regreso a Segunda División, deberá lidiar con auténticos transatlánticos, algo que se evidencia con los movimientos que vienen haciendo.

Por ejemplificarlo con casos concretos, la UD Almería acaba de vender a Luis Suárez por alrededor de 25 millones de euros, mientras que el Leipzig pagó los 20 millones de euros establecidos en la cláusula de rescisión de Diomande.

El hecho de competir contra equipos que se están moviendo en esos índices económicos supone la necesidad de seguir apurando al máximo cada detalle para formar la mejor plantilla posible y optar a asentarse en el fútbol profesional.