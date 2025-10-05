La Cultural y el Albacete miden sus buenas rachas en un choque abierto Leoneses y manchegos vienen de ganar dos partidos importantes fuera de casa con la ambición de poner distancia con las posiciones de descenso

Alberto P. Castellanos León Domingo, 5 de octubre 2025, 10:19

La casi nula capacidad de acertar los pronósticos en la Segunda División de Fútbol vivirá en el Reino de León un nuevo capítulo ante dos de los protagonistas de la última jornada: una Cultural que supo sufrir en Zorrilla y un Albacete que remontó en el último segundo en un Molinón perplejo.

Leoneses y manchegos se citan este lunes, 6 de octubre, festivo en León, a las 20:30 horas en el Reino de León.

Si la ilusión de la afición local llega disparada tras una victoria histórica en Valladolid no se puede decir menos de la visitante tras tres partidos sin perder, los dos últimos dos victorias: la primera ante los pucelanos y la segunda en Gijón tras pasar del 3-0 asturiano al 3-4 final en el minuto 99.

Cultural Badia; Calero, Rodri, Fornos, Hinojo; Ojeda, Bicho, Diallo; Chacón, Collado, Sobrino - Albacete Lizoain; Gámez, Moreno, Vallejo, Neva; Riki, Meléndez, Medina; Morci, Puertas, Jefté Árbitro Marta Huerta

Incidencias Estadio Reino de León. 20:30 horas. Jornada 8 de la Liga Hypermotion. LaLiga Hypermotion TV.

«Un alegrón»

«Estamos muy contentos por ganar en Valladolid, fue un alegrón, pero hay que seguir, centrados en la competición», comenta un Cuco Ziganda que debuta este lunes en partido oficial en el Reino de León. El navarro llega a este choque tras sentir el «apoyo y la ilusión» de toda la ciudad y espera a una afición que «apriete» mucho en un espectáculo «que va más allá del deporte, porque hay sentimiento», aunque ha lamentado que el partido se dispute un lunes -aunque sea festivo en León- ya en plena noche.

El técnico navarro ha comentado la buena forma en la que llega el rival en esta octava jornada, un Albacete que «está haciendo muchos goles», con jugadores destacados como Agus Medina o Morcillo: «Tienen mucha calidad y se están soltando. Están en un momento de mucha precisión, pero nos tenemos que centrar en nosotros».

Altas y bajas

La Cultural recuperará a Mboula y también podría contar con Fornos «al menos para partir desde el banquillo», mientras que esperan la «reacción» de Satrústegui al nuevo tratamiento al que ha sido sometido. Con la vuelta definitiva de Barzic, Ziganda tiene un dilema por culpa del buen momento de Ribeiro y Rodri.

Los albaceteños quieren seguir en León con esa racha positiva que les mantiene invictos desde hace tres jornadas y que sea sumando la tercera victoria consecutiva. Así lo entiende su técnico, Alberto González, que asegura que «todo el trabajo de esta semana es para conseguir esa tercera victoria».

Ambos equipos llegan con la convicción de pelear por la victoria, con la certeza de que un empate no será suficiente y esperando sumar esos tres puntos que les hagan no descolgarse de la parte de arriba de la clasificación y alejarse de las posiciones de peligro.