Confirmado el horario para otro de los grandes desplazamientos de la Cultural El conjunto leonés visitará al RC Deportivo de la Coruña el próximo sábado 8 de noviembre

Imagen de la afición de la Cultural en el José Zorrilla.

Borja Pérez Viernes, 10 de octubre 2025, 11:45 Comenta Compartir

Ya hay fecha y hora para otro de los desplazamientos que, desde el inicio de temporada, están marcados en el calendario de la afición culturalista. Será ante el RC Deportivo de la Coruña en el estadio de Riazor.

LaLiga ha hecho públicos los horarios de la jornada 13, que se disputará el segundo fin de semana de noviembre, y ha enmarcado el duelo entre leoneses y gallegos el sábado 8 de noviembre a las 18:30 horas.

El horario favorecerá un desplazamiento en masa de la afición culturalista que, a todas luces, estará apoyando a su equipo, como viene haciendo durante los primeros encuentros de la temporada en los diferentes estadios que ha visitado.

Ampliar Horarios de la jornada. LaLiga

Se enfrentará a un rival que ha iniciado la temporada enrachado, colocándose como líder de la categoría hasta el momento, lo que supondrá un nuevo reto para la Cultural de Ziganda.