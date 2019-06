Segunda B Ángel García: «Conmigo se pudieron hacer las cosas de otra manera» Ángel García, en un partido con la Cultural. / Peio García El lateral madrileño reconoce que no veía con malos ojos regresar a la Cultural la próxima temporada, pero una cláusula por número de minutos disputados le ha hecho renovar automáticamente por el Wisla Plock polaco DANI GONZÁLEZ León Martes, 11 junio 2019, 12:48

Fue uno de los casos más sonados y extraños de la estrambótica pretemporada de la Cultural y Deportiva Leonesa: Ángel García se quedaba sin ficha el 31 de agosto y sin haber logrado encontrar un destino.

Meses después tuvo la opción de volver al equipo, en el mercado invernal, pero la legislación impedía tramitar su ficha hasta finales del mes de febrero, lo que desembocó en su adiós casi definitivo, confirmado por una cláusula de minutos disputados en su nuevo club, el Wisla Plock polaco.

El lateral madrileño, que llegó en enero de 2018 a la Cultural para reforzar el costado izquierdo del equipo en Segunda División, reconoce que ha sido una temporada «muy extraña».

«Me dijeron que iba a ser pieza clave»

Recuerda que al inicio de la misma habló con la directiva «y me comunicaron que entraba en los planes, que me tenía que quedar porque era una pieza clave del proyecto». «Tenía ofertas interesantes, pero viendo la importancia que podía tener en León, decidí quedarme», explica.

Después llegó la pretemporada, extraña en sí y que desembocó en su salida. «Víctor Cea tomó esa decisión y ya no hubo tiempo para rectificar, para buscar un equipo interesante. Era una situación inesperada y lo hablé personalmente con él: respetaba su decisión, pero le dejé claro que las cosas se podían hacer de otra manera, mucho mejor, y no dejar a un futbolista en esta situación», explica.

Posibilidad de quedarse con Aira

Aún así se quedó en León, entrenando, esperando una oportunidad complicada de que se produjera porque «se tenían que dar mcuhos condicionantes». Pero, en diciembre, llegó José Manuel Aira y lo primero que le dijo es que «quería hacerme ficha».

«En ese momento nos enteramos de que teníamos que esperar hasta finales de febrero por el tema legal y era inviable, tanto para el equipo, que no podía esperar tanto por un refuerzo, como para mi, que ya estaba quemado de no poder jugar», asegura.

Entonces tuvo la opción del Wisla Plock, de primera división polaca, con el que firmó y donde ha vivido una «bonita experiencia». «Es un fútbol diferente, más físico y con más transiciones, donde me he sentido importante y he jugado todo en una liga que es imprevisible: el campeón luchó por la permanencia hasta la última jornada en la temporada anterior», sostiene.

«He estado pendiente de la Cultural por si podía quedarme»

Ahora, Ángel García seguirá en el equipo polaco después de haber cumplido con una cláusula de minutos disputados que le ha hecho renovar de forma automática. «He estado pendiente, tenía la opción de estar un año más en León, pero la puerta se ha cerrado de esta manera», explica.

Por último, y antes de empezar la pretemporada con el Wisla Plock en apenas unos días - el 14 de junio -, García sostiene que estaba «convencido» de que la Cultural iba a acabar primera de grupo, más aún con la llegada de Aira, con la que se produjo un «cambio positivo de sensaciones». «No se encontraron las soluciones, el final ha sido el peor y toca volver a empezar, pero con un previsible recorte de presupuesto», finaliza.