Cea, en su adiós: «Me ha sorprendido, los objetivos parciales se estaban cumpliendo» Víctor Cea, durante su rueda de prensa. / Inés Santos El ya ex entrenador de la Cultural asegura que no se esperaba la decisión de la entidad pero «algo habremos hecho mal cuando estamos en esta situación» D. GONZÁLEZ León Lunes, 17 diciembre 2018, 18:55

Serio, cariacontecido, aún afónico y acompañado por Felipe Llamazares, director general de la Cultural y Deportiva Leonesa, Víctor Cea ha agradecido este lunes en su despedida la oportunidad de entrenar a esta entidad blanca hasta la fecha.

Cea ha asegurado que la comunicación de su destitución tuvo lugar tras el entrenamiento «de esta mañana» y ha agradecido la delicadeza con la que el club le ha comunicado la decisión.

En su adiós ha remarcado que la Cultural «hará una gran campaña» y ha advertido que junto a su equipo se siente «unos culturalistas más». «Ahora nos toca reflexionar sobre lo sucedido y aprender de lo vivido», ha asegurado.

Sin dudas

«Nunca he tenido duda que esto se podía sacar hacia adelante. No he tenido duda y el equipo ascenderá. Hay un vestuario muy sano, con grandes personas y futbolistas. Llevarán a buen puerto la temporada», también ha advertido.

El entrenador ha asegurado que se despedirá de la plantilla en las próximas horas y ha asegurado «que hasta ahora los objetivos marcados se han cumplido. Me ha sorprendido porque a dos jornadas para el fin de la primera vuelta incluso la puede terminar líder».

Galería. Víctor Cea, junto a Felipe Llamazares, en la rueda de prensa de despedida. / Inés Santos

Eso sí, el técnico madrileño reconoce que el «malestar» de la grada le hacía pensar en que esta decisión se llevara a cabo. «La afición es el bien más importante de este club, pero no toma decisiones. Los que lo hacen lo han sopesado porque este es un club sensato y a la afición sólo puedo agradecerle tanto el cariño como las críticas», explica.

Cea, además, ha asegurado que el club siempre ha mantenido un trato «excelente con mi persona» y ha achadado su cese «a un cúmulo de circunstancias».

«Todo nos ha hecho crecer»

«No nos ha superado la magnitud del proyecto. Estábamos convencidos de las posibilidades de lograr un ascenso a final de liga. Me marcho habiendo crecido en todos los niveles», también ha señalado.

En su adiós el entrenador ha querido tener una mirada positiva: «Todo nos ha hecho crecer, cada hecho y cada circunstancia. A partir de hoy, valoraremos diferentes circunstancias. Ha habido mucho que podría mejorarse, pero creo que sí que ha habido auto crítica por nuestra parte».

«Si todo el mundo tienen paciencia y cree en el proyecto, sin duda llegará a buen fin», ha sentenciado Cea, que considera que este no es su peor día como profesional: «ha habido días peores como por ejemplo, sin ir muy lejos, el del empate ante el Burgos».