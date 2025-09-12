leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Protestas durante la crono de este jueves en Valladolid. Norte de Castilla

Rechazada la denuncia por las protestas propalestinas de La Vuelta

El juez Pedraz resuelve que la Audiencia Nacional carece de competencia para investigar los hechos descritos por el colectivo proisraelí ACOM

Mateo Balín

Mateo Balín

Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:19

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha inadmitido por falta de competencia la denuncia presentada por la Asociación para la Concordia en Oriente Medio (ACOM) contra Red Solidaria contra la Ocupación Palestina (RESCOP), el movimiento global BDS (Boicot Desinversiones y sanciones), los partidos EH Bildu, Sumar, e Izquierda Unida y contra el director técnico de la Vuelta, Kiko García, por delitos de odio, contra la seguridad vial, desórdenes públicos y lesiones por los incidentes ocurridos los días 27 de agosto y 3 de septiembre en las respectivas etapas de la Vuelta Ciclista a España.

En un auto, Pedraz explica que, salvo en los casos en los que desde un principio se deriven claros indicios de la comisión de un delito de los que la ley atribuye su conocimiento a la Audiencia Nacional, se deben seguir las reglas ordinarias en materia competencial.

«Pues bien, sentado lo anterior procede inadmitir a trámite la denuncia interpuesta por cuanto los hechos a que se refiere no pueden constituir un delito de los atribuidos a la competencia de la Audiencia Nacional puesto que ninguno de los mismos están previstos dentro de sus competencias», tal y como establece el artículo 65.1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La franquicia de comida asiática que se expande en León con tres locales
  2. 2 Todo lo que se sabe (de momento) de San Froilán 2025: fechas, conciertos y peñas
  3. 3 Investigan a un apicultor como presunto autor de un incendio forestal en León
  4. 4 La publicidad de Galicia tumba al Camino de Santiago en León: «España ya no peregrina»
  5. 5 Identifican al leonés Pablo Fernández y Vox le denuncia ante la Fiscalía por un presunto delito de odio
  6. 6 Muere la alemana que se precipitó 50 metros en la Ruta del Cares tras ser golpeada por una piedra
  7. 7 «Varapalo» al Ayuntamiento de León por «poner en riesgo» la seguridad en Armunia
  8. 8 Atropellan a una mujer de 35 años en León
  9. 9 Alubiada en La Bañeza, Feria del Disco y circo en los barrios este fin de semana en León
  10. 10 Nadie quiere un quiosco en León... salvo para montar un bar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Rechazada la denuncia por las protestas propalestinas de La Vuelta

Rechazada la denuncia por las protestas propalestinas de La Vuelta