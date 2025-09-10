leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Policia aparta de la carretera a defensores de Palestina. EP

La Audiencia Nacional abre diligencias tras la denuncia por odio a los responsables del boicot a Israel en La Vuelta

Los altercados contra los ciclistas del equipo israelí cobran fuerza y adoptan carácter judicial

Europa Press

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 19:47

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha acordado abrir diligencias a raíz de la denuncia presentada por la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) por presuntos delitos de odio, contra la seguridad vial, lesiones y desórdenes públicos contra los promotores del boicot al equipo ciclista Israel-Premier Tech en La Vuelta. Así lo ha avanzado 'El Periódico' y han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, que precisan que el juez ha preguntado a la Fiscalía su postura sobre si admitir o no a trámite la denuncia, que se dirige contra organizaciones y partidos políticos que «han promovido activamente la exclusión» del pelotón israelí de la competición.

ACOM señaló el pasado viernes en un comunicado que denunciaba porque, «lejos de tratarse de manifestaciones pacíficas», los protestas de ciudadanos contra Israel por la ofensiva en Gaza «evidencian acciones organizadas de coacción, bloqueos intencionados de la calzada y comportamientos temerarios que pusieron en serio riesgo la integridad física de deportistas, miembros de la organización, espectadores y fuerzas de seguridad».

«Estas agresiones constituyen un acto sistemático de discriminación por razón de nacionalidad y que vulnera frontalmente los principios de igualdad, neutralidad y seguridad que deben regir el deporte profesional», aseguró la asociación, que cree que «convertir las carreteras españolas en escenarios de acoso y linchamiento antisemita es inadmisible y tendrá consecuencias legales».

La denuncia se dirige tanto contra los autores materiales como «contra los instigadores y amparadores institucionales». Entre ellos se señalan explícitamente a la red RESCOP/BDS y a dirigentes y formaciones políticas como EH Bildu, Podemos, Izquierda Unida y Sumar, «que han promovido activamente la exclusión del equipo israelí». ACOM incluyó en la denuncia a quienes ostentan responsabilidades en la organización de la carrera, incluido su director técnico, Kiko García. Igualmente anunció que seguirán otras acciones legales contra otros políticos como el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, o la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Y solicitó a la Audiencia Nacional la cancelación inmediata de La Vuelta 2025 como medida cautelar urgente, ante «el riesgo cierto e inminente para la vida e integridad de los deportistas y del público», así como «refuerzos extraordinarios de seguridad, prohibición de concentraciones en los tramos de carrera e identificación y detención preventiva de los grupos ya implicados en los bloqueos». La asociación criticó la «forma de antisemitismo» que a su juicio se lleva a cabo con esta «campaña discriminatoria» contra Israel alentando el «boicot, las desinversiones y sanciones» contra el país. «Desde ACOM reiteramos nuestro compromiso firme y constante: no permitiremos la normalización del odio antisemita ni la estigmatización de judíos españoles o israelíes en España», advirtió.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una flota de coches de alquiler dispara las ventas de una marca en León
  2. 2 Detienen al presunto autor del apuñalamiento a un joven de 26 años en Santa María del Páramo
  3. 3 La Vuelta llega a El Bierzo: estos son los pueblos y horarios de paso del pelotón
  4. 4 Un choque entre un todoterreno y un taxi furgoneta se salda con un joven de 22 años herido
  5. 5 Bomberos de León alertan de la explosión de baterías de patines con un último episodio en Pinilla
  6. 6 Atropellan a una joven de 18 años en un paso de cebra de la Universidad de León
  7. 7 La casa decorada con bicicletas en un pueblo de León que sorprende a sus vecinos
  8. 8 Los titulados universitarios viven en el centro y en Armunia se quedan en el graduado escolar
  9. 9 Una mujer resulta atropellada por una bicicleta en la ciudad de León
  10. 10 Reparte 500.000 euros con un rasca: «Me dicen que soy como la Manolita, pero de Mansilla»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La Audiencia Nacional abre diligencias tras la denuncia por odio a los responsables del boicot a Israel en La Vuelta

La Audiencia Nacional abre diligencias tras la denuncia por odio a los responsables del boicot a Israel en La Vuelta