leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luis Zubero Luis Ángel Gómez

Muere a los 77 años Luis Zubero, ciclista del mítico KAS

Natural de Zeberio, fue corredor profesional desde 1968 hasta 1976

E. C.

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:20

Comenta

El ciclismo vasco está de luto. Luis Zubero, que formó parte del mítico Kas, ha muerto a los 77 años. Natural de Zeberio, fue corredor profesional desde 1968 hasta 1976.

Estuvo en el KAS seis años, desde sus inicios como profesional hasta 1974. Después militó en Monteverde y terminó su singladura en este deporte en Furzi, en 1976.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2 El futuro Palacio de Congresos se quita el último lastre de su abandono
  3. 3 Tres ladrones pillados in fraganti por una cámara de seguridad en una cafetería de León
  4. 4 Varias personas denunciadas por tenencia ilícita de armas, medios prohibidos y caza ilegal en León
  5. 5 León capital estira su influencia a 60 kilómetros con mucha más extensión y no tantos habitantes
  6. 6 La variante de Pajares coge velocidad de vértigo con las mercancías
  7. 7 Rescatan a un hombre atrapado en su vehículo tras colisionar contra un camión
  8. 8 La pesca leonesa triunfa en Europa: dos vecinos de León, subcampeones con la selección española
  9. 9 Julio Bernabé, un maestro vidriero de 76 años y primero de la clase
  10. 10 Herida una motorista de 30 años tras una colisión con un camión en León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Muere a los 77 años Luis Zubero, ciclista del mítico KAS

Muere a los 77 años Luis Zubero, ciclista del mítico KAS