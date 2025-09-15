leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vuelta ciclista en Barcelona de 2023 EP

Los Mossos trabajan para evitar incidentes como en la Vuelta en la salida del Tour en Barcelona en 2026

La Generalitat afirma que garantizará la seguridad en la prueba ciclista francesa que el año que viene arranca en Cataluña con tres etapas

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 15 de septiembre 2025, 10:51

El Tour de Francia del año que viene arrancará en Barcelona y se disputarán tres etapas en Cataluña. Será entre el 4 y el 6 de julio. Los incidentes que se han producido este año en la Vuelta podrían repetirse en el Tour, una carrera con aún mayor trascendencia deportiva y mediática. Desde la Consejería de Interior de la Generalitat han afirmado este lunes que aún queda mucho tiempo hasta el inicio del Tour de Francia, pero que ya llevan tiempo trabajando para garantizar la seguridad. Las primeras protestas a favor de la causa palestina y contra Israel en la Vuelta se produjeron en Figueres y Olot, aunque nada que ver con los incidentes que se vivieron en la última etapa en Madrid.

El director general de la Policía catalana, Josep Lluís Trapero, ha afirmado este lunes que los Mossos «garantizarán la seguridad» en el Tour. Trapero cree que en operativos como el de ayer en la capital del Estado se ha de hacer compatible el derecho a la protesta y el resto de los derechos fundamentales. De ahí que a veces, ha dicho, las actuaciones policiales generen una cierta incomprensión. Se ha de hacer equilibrios y eso «nunca satisface a los extremos», ha aseverado en Rac1.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las 50 nuevas rutas gratuitas con la tarjeta Buscyl
  2. 2 Los estancos plantan cara a la ley antitabaco y los vapers: «Si se restringe el consumo habrá que regularizar la venta»
  3. 3 Tres jóvenes heridos al chocar su coche con el puente sobre un río de León
  4. 4 La Cultural rompe todos los esquemas y asalta El Sardinero
  5. 5 «Igual que un cirujano estudia años para operar, yo llevo años trabajando para dar con la tecla adecuada»
  6. 6 25 años sin El Quijote: «Muchos grupos tocaban con micros pegados con celo y lo daban todo»
  7. 7 El Gobierno pone cerco a los pisos turísticos ilegales en León: 135 deberán ser retirados
  8. 8 Malestar en la policía de San Andrés: sin jefe y sin cobrar la nómina
  9. 9 Atropellan a un hombre de 51 años a la altura del KFC de León capital
  10. 10 Dos heridos al volcar un turismo en la A-6 a la altura de Pozuelo del Páramo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Los Mossos trabajan para evitar incidentes como en la Vuelta en la salida del Tour en Barcelona en 2026

Los Mossos trabajan para evitar incidentes como en la Vuelta en la salida del Tour en Barcelona en 2026