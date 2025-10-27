El leonés Álex Gaitero se hace un hueco en el enduro en Asturias El ciclista leonés logra proclamarse campeón júnior de Asturias tras emigrar deportivamente al Principado ante la falta de pruebas en su tierra

Se ha tenido que buscar la vida para brillar y lo ha hecho. El ciclista leonés Álex Gaitero se ha proclamado campeón de Asturias júnior de enduro este pasado domingo a sus 17 años.

Este deportista ha tenido que 'emigrar' deportivamente a Asturias ante la falta de pruebas en León y ha compensado ese esfuerzo siendo campeón júnior en el Principado y noveno en la clasificación general.

Con enorme regularidad, sólo faltando a su cita con el podio de su categoría en dos de las seis pruebas de las que constaba el campeonato asturiano, Gaitero ha sido el más equilibrado en sus resultados, lo que le ha valido para proclamarse campeón.

Gaitero ha sido capaz de mantener el nivel desde marzo hasta octubre para llevarse este título.

