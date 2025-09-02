El Eneicat CM Team sigue creciendo y llega a China
El conjunto leonés ha sido invitado a disputar dos pruebas en el país asiático que muestran la evolución deportiva de la formación
León
Martes, 2 de septiembre 2025, 11:29
El Eneicat CM Team sigue dando pasos adelante y llegando a países nuevos. El próximo será China.
La escuadra leonesa dirigida por Eneritz Iturriaga y Humberto Gómez ha sido invitado a dos pruebas en China: el Tour de Chongming Island (del 14 al 16 de octubre) y el Tour de Guangxi (19 de octubre).
Junto al Movistar Team, el Eneicat será el único equipo español presente en estas dos pruebas donde llevará su nombre y el de León a una de las principales potencias del mundo.
De esta manera, el equipo leonés alargará su temporada para llegar en buena forma a estas pruebas en China, que muestran la evolución del proyecto del Eneicat CM Team.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.