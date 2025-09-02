El Eneicat CM Team sigue creciendo y llega a China

Dani González León Martes, 2 de septiembre 2025, 11:29 Comenta Compartir

El Eneicat CM Team sigue dando pasos adelante y llegando a países nuevos. El próximo será China.

La escuadra leonesa dirigida por Eneritz Iturriaga y Humberto Gómez ha sido invitado a dos pruebas en China: el Tour de Chongming Island (del 14 al 16 de octubre) y el Tour de Guangxi (19 de octubre).

Junto al Movistar Team, el Eneicat será el único equipo español presente en estas dos pruebas donde llevará su nombre y el de León a una de las principales potencias del mundo.

De esta manera, el equipo leonés alargará su temporada para llegar en buena forma a estas pruebas en China, que muestran la evolución del proyecto del Eneicat CM Team.