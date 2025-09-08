El Eneicat CM Team se deja ver en la Toscana

Dani González León Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:41 Comenta Compartir

El Eneicat CM Team mostró una buena imagen en el Giro della Toscana que se ha disputado durante este fin de semana y en el que el equipo leonés coló a varias de sus ciclistas entre las mejores.

Con el puesto 22 de Ainara Albert en la clasificación general a 2:16 de la ganadora, la neerlandesa Eline Jansen, el conjunto leonés firmó dos top-10.

Uno de ellos fue de la velocista Valentina Basilico en la segunda etapa, en la que acabó sexta, además del noveno puesto de Albert en la cuarta y última etapa, donde trató de culminar una gran escapada que dio protagonismo al Eneicat en esta jornada.

Temas

Eneicat