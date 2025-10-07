El Eneicat, a por todas a China

Dani González León Martes, 7 de octubre 2025, 16:41 Comenta Compartir

Aventura transcontinental para el Eneicat CM Team. El equipo leonés afronta en menos de una semana dos competiciones en China con las que irá poniendo el broche a una interesante temporada 2025.

El conjunto leonés disputará del 14 al 16 de octubre, es decir, del martes al jueves que viene, el Tour of Chongming Island y el domingo 19 de octubre participará en el prestigioso Tour of Guangxi.

El objetivo para las ciclistas de Humberto Gómez y Eneritz Iturriaga será el de dejarse ver, pelear las fugas y poner las cosas difíciles a varios de los mejores equipos del pelotón internacional.

El Eneicat CM Team acudirá a esta cita con Daniela Campos, Claudia San Justo, Natalia Vásquez, Valentina Basilico y Ainara Albert.

