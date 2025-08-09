El Bembibre Cycling Team se lleva la primera etapa de la Vuelta a Ávila

Leonoticias León Sábado, 9 de agosto 2025, 15:52 Comenta Compartir

El Technosylva Maglia Rower Bembibre Cycling Team ha firmado un arranque soñado en la Vuelta a Ávila 2025, conquistando el primer y segundo puesto en la etapa inaugural con final en Aldeavieja. Una actuación sobresaliente, fruto de la perfecta compenetración y el impecable planteamiento táctico del equipo leonés.

La jornada, con salida en Martiherrero y 118 kilómetros de recorrido, se presentaba sobre el papel como la más asequible del tríptico abulense. Sin embargo, el fuerte viento provocó una carrera muy exigente, con un pelotón roto en múltiples grupos desde su ecuador y sin un control claro por parte de ningún equipo. En cabeza, Fabrizio Crozzolo se mantenía en un grupo de fugados con ciclistas de gran nivel y protagonismo victorioso en la temporada. Desde atrás, su compañero Gabriel Baptista lograba enlazar tras un sensacional trabajo de constancia y fuerza, sumándose a la avanzadilla. A partir de ahí, la dirección deportiva liderada por Alberto Núñez puso en marcha un plan perfectamente ejecutado: trabajo coordinado, lectura inteligente de carrera y búsqueda de la mejor opción para la victoria.

Baptista probó suerte a tres kilómetros de meta, respondiendo a un movimiento rival, aunque sin éxito. Con el grupo reduciendo el ritmo y la tensión máxima en la aproximación a Aldeavieja, Crozzolo lanzó un ataque certero a menos de un kilómetro de la llegada, sorprendiendo a sus rivales. Mientras el grupo intentaba reaccionar y alcanzar a Fabrizio Crozzolo, Gabriel Baptista se encargaba de neutralizar cualquier intento de caza. Crozzolo cruzó la línea de meta en solitario, brazos en alto, con 31 segundos de ventaja. Por detrás, Baptista completó el doblete imponiéndose con autoridad en el sprint del grupo perseguidor. El triunfo de Crozzolo le hizo progatonizar «un exitoso carrusel de puestas de maillots» tras recoger el trofeo de vencedor de etapa: además de enfundarse el maillot amarillo de líder, sumó el verde de la regularidad y el rojo de mejor sub-23, convirtiéndose en el gran protagonista del día. Por equipos, el Technosylva Maglia Rower Bembibre finalizó segundo tanto en la etapa como en la general provisional.

Este inicio brillante ratifica la ambición con la que el conjunto leonés afronta la ronda abulense y refleja la importancia que la Vuelta a Ávila ocupaba en los objetivos del equipo leonés.