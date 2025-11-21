Sariegos acoge el 27 de diciembre la última competición del año de la Copa Basket 3x3 de la Diputación de León La prueba cuenta con un máximo de 16 plazas para equipos masculinos o femeninos, que podrán inscribirse de forma gratuita en la web de la Federación entre el 26 de noviembre y el 21 de diciembre

El Polideportivo Municipal de Sariegos acogerá el 27 de diciembre la última competición del año de la Copa Basket 3x3 de la Diputación de León. El torneo está dirigido a la categoría absoluta +16, tanto en la modalidad femenina como en la masculina, y cada equipo deberá estar formado por cuatro jugadores, todos ellos dados de alta en FIBA 3x3 Planet, requisito indispensable para participar.

Esta competición, organizada por el área de Deportes que encabeza la diputada Patricia Martínez en colaboración con la Federación de Baloncesto de Castilla y León, contará con un máximo de 16 plazas para equipos masculinos o femeninos y, en el caso de que el número de inscritos supere ese límite, se establecerá la selección de participantes en función del ranking FIBA.

Inscripciones gratuitas

Las inscripciones son completamente gratuitas y podrán formalizarse en la web https://torneos.fbcyl.es/login desde el 26 de noviembre a las 11:00 horas y hasta el 21 de diciembre a las 23:59 horas.

Como incentivo añadido, durante la competición se repartirán diferentes premios económicos: de 300 euros para el equipo campeón y de 150 euros para el subcampeón. Con esta cita, la Diputación de León y la FBCyL despedirán el año reforzando su apuesta por el 3x3 y ofreciendo una nueva oportunidad competitiva para jugadores y jugadoras de toda la comunidad.

La Copa Basket 3x3 de la Diputación de León llegó en el mes de julio de este año a otros tres escenarios de la provincia. La primera prueba se celebró el día 12 en Valencia de Don Juan, la segunda el 19 en La Bañeza y la tercera el 26 en Veguellina de Órbigo.

Estos eventos han reunido a los mejores equipos del circuito provincial, consolidando esta disciplina como una propuesta deportiva vibrante, inclusiva y al alcance de todos los públicos.