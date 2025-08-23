El primer derbi, en pretemporada
La Bañeza acogerá uno de los primeros partidos de preparación de Cultural y Clínica Ponferrada SDP
León
Sábado, 23 de agosto 2025, 14:07
Un derbi para preparar la temporada. Cultural y Clínica Ponferrada SDP comenzarán la puesta a punto para la temporada de Segunda RFEF midiendo sus fuerzas.
Este primer derbi amistoso tendrá lugar el próximo domingo 7 de septiembre en La Bañeza donde, a partir de las 12:30 horas, leoneses y bercianos se enfrentarán.
Con entradas a cinco euros para adultos y gratis para los menores de 14 años, este será el primer amistoso de preparación de ambos conjuntos.
