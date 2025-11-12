leonoticias - Noticias de León y provincia

Acción del úlktimo derbi en el Palacio. Edu Rodríguez
Baloncesto | Segunda FEB

El CB Ponferrada denuncia «apariencia de conflicto de intereses» en un árbitro del derbi

El conjunto berciano admite en todo caso que su solicitud «no cuestiona la profesionalidad ni la actuación técnica del árbitro» sino que se centra en la necesidad de «evitar situaciones que puedan comprometer la confianza en la neutralidad»

León

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:51

El Club Baloncesto Ciudad de Ponferrada ha remitido al Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española de Baloncesto (FEB) una «solicitud formal de revisión y refuerzo de los criterios de designación del equipo arbitral en la Segunda FEB, con el objetivo de garantizar la imparcialidad y la percepción pública de neutralidad en la competición».

La petición se produce tras el encuentro disputado el pasado 9 de noviembre entre la Cultural y Deportiva Leonesa y el conjunto berciano, en el que la designación de uno de los árbitros presentaba una apariencia de conflicto de intereses, derivada de vínculos formativos, familiares y jerárquicos con el entorno deportivo y directivo del equipo local.

Defensa de «la integridad de la competición»

El club subraya que su solicitud «no cuestiona la profesionalidad ni la actuación técnica del árbitro», sino que se centra en la «necesidad de evitar situaciones que puedan comprometer la confianza pública en la neutralidad del arbitraje, especialmente en encuentros con rivalidad territorial o impacto clasificatorio».

Asimismo, el CB Ciudad de Ponferrada recuerda que «esta situación no constituye un caso aislado, citando precedentes recientes de designaciones con fuerte vinculación territorial respecto a equipos involucrados en sus encuentros, lo cual, en su opinión, refuerza la necesidad de revisar los procedimientos actuales».

«Defender la integridad competitiva es responsabilidad de todos los actores del baloncesto. Nuestro objetivo es constructivo: colaborar para que la competición sea, y se perciba, justa en todos sus niveles», señala la Junta Directiva del Club.

El CB Ciudad de Ponferrada expresa «su total disposición a colaborar con la FEB y el estamento arbitral para avanzar en mecanismos que fortalezcan la transparencia, la neutralidad y la confianza en el desarrollo de la competición2.

Te puede interesar

