A olvidar la Copa para seguir el camino iniciado en la Liga

Rubén Fariñas León Sábado, 22 de noviembre 2025, 13:47

La competición regular obliga a olvidar el traspiés en la Copa, que dejó a los pupilos de Luis Castillo con la miel en los labios de clasificarse para los cuartos de final.

Sin tiempo para darle más vueltas de las necesarias, la Cultural de baloncesto regresa al Palacio de los Deportes Urbano González Escapa para medirse al Jaén Baloncesto, un equipo recién ascendido y que no lo está pasando del todo bien en su primera aventura en Segunda FEB.

Los leoneses quieren mantener el camino iniciado en esta competición, donde acumulan dos victorias de mucho prestigio -en el derbi ante Ponferrada y en la pista de Caja87- y demostrar que aspiran, al menos, a luchar por un puesto en el playoff.

El choque servirá un curioso contraste entre leoneses y jienenses. La Cultural es el equipo que más anota del grupo Oeste, mientras que los de Jaén, que entrena Berni Castillo, son los que más complicaciones están teniendo para ver aro, algo que les está lastrando en este inicio de competición.

Además, ambos tienen pendiente la disputa de un partido y parten con bagajes de 3-3 y 1-5, respectivamente, de victorias y derrotas.

El choque se disputará este domingo, 23 de noviembre, a partir de las 18:30 horas, en León.

