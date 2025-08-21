Nuevo sistema de altas para los socios del C.B. Ciudad de Ponferrada El club berciano consigue dar un paso importante en la gestión informatizada de su masa social

Una vez concluido el periodo de distribución de localidades para los socios de las temporadas anteriores, el Club Baloncesto Ciudad de Ponferrada (CdP) ha conseguido dar un paso más en su modernización estructural con la informatización del proceso completo de nuevas altas y reserva de asientos, que se realizará a través de una aplicación web gestionada por Bikubo, empresa que dirige una plataforma multiservicio dedicada a la autogestión de eventos que permite diseñar y organizar el proceso de venta de entradas y abonos.

El proceso es muy simple y cómodo, incluyendo todos los tipos de abonos para la temporada sin coste adicional. A los abonos protector e individual, que cuestan 140 y 90 euros respectivamente, se une el infantil, a 5 euros, para poder reservar asiento a jóvenes hasta 16 años.

Asimismo, se podrán obtener los abonos con descuentos, dirigidos a desempleados, mayores de 65 años y padres y madres de jugadores/as de las categorías inferiores del CdP.