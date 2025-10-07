LeBron James paraliza el mundo del baloncesto con un bombazo inminente

Óscar Bellot Madrid Martes, 7 de octubre 2025, 13:00 | Actualizado 13:06h. Comenta Compartir

La cuenta atrás para 'La decisión de todas las decisiones' está en marcha y entra en sus últimas horas, con el mundo del baloncesto y del deporte en general en vilo a causa del anuncio que realizará LeBron James a las 18:00 horas de este martes (hora peninsular española). Camino de los 41 años, y a las puertas de disputar la que será su vigesimotercera campaña en la NBA, el astro de Akron, seguramente el único que puede discutirle a Michael Jordan la condición de mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, ha desatado una ola de especulaciones desde que el lunes dejase un enigmático mensaje en la red social X acompañado del segmento de un vídeo de apenas unos segundos de duración en el que aparece caminando hacia una silla colocada debajo de una canasta situada enfrente de otra en la que aparece su entrevistador. Una escenografía que recuerda poderosamente a la que orquestó en julio de 2010 cuando comunicó su marcha de los Cleveland Cavaliers rumbo a los Miami Heat y que, en esta ocasión, apunta hacia una retirada al término de la campaña que está a punto de comenzar.

LeBron James ejerció a finales del pasado mes de junio la 'player option' que contemplaba su contrato con Los Angeles Lakers para seguir vistiendo de púrpura y oro durante otra campaña, la octava desde que recaló en la franquicia californiana, con la que conquistó el anillo de campeón en 2020, el cuarto en su cuenta personal tras los dos consecutivos que sumó durante su estancia en los Miami Heat (2012 y 2013) y el que logró en el 2016 como líder de unos Cavaliers de los que también formaban parte Kyrie Irving y Kevin Love. Percibirá 52,6 millones de dólares a lo largo de un curso en el que volverá a compartir cartel con Luka Doncic.

Ganador empedernido y devorador de récords, el Rey sigue asombrando a propios y extraños con promedios que solo están a la altura de los elegidos -24,4 puntos, 7,8 rebotes y 8,2 asistencia durante la última temporada que en casi nada deslucen a la media de 27 puntos, 7,5 rebotes y 7,4 asistencias a lo largo de los 1.562 partidos que ha disputado en la NBA-, pero él mismo no dudó en reconocer hace unos meses que su tiempo en la mejor competición de baloncesto del planeta estaba tocando a su fin. «Estoy emocionado por la oportunidad de poder jugar otro año al deporte que amo. Sea cual sea el camino de esta temporada, estoy completamente comprometido, porque no sé cuándo será el final. Sé que está más cerca que lejos», señaló la semana pasada.

¿Cómo Kobe en 2016?

En vista de las señales que ha ido dejando, ese fin podría producirse tan pronto como el domingo 12 de abril de 2026, fecha en la que los Lakers disputarán su último partido de la temporada regular frente a los Utah Jazz, siempre y cuando, claro, los californianos no alcanzasen los 'playoffs'. Para comprender la magnitud de lo que podría suceder esta tarde si LeBron confirma su 'last dance' no hay más que ver cómo se han disparado los precios de las entradas para dicho encuentro, que superan ya los 770 dólares al calor de los rumores que desató el anuncio de 'La decisión de todas las decisiones' por parte del alero de Ohio.

No es para menos. Máximo anotador histórico de la NBA (42.184 puntos), LeBron James es el jugador que más minutos ha disputado en la competición (59.041) y el segundo que ha participado en más partidos (1.562), superado solo en este último apartado por Robert Parish (1.611), a quien podría superar a lo largo de una campaña que se perfila como su 'Farewell Season' (temporada de despedida) en la que estaría destinado a recibir un homenaje tras otro de los aficionados por cada pista que pise, a imagen de lo que sucedió con el llorado Kobe Bryant en 2016. Curiosamente, La Mamba Negra también registró su última canasta frente a los Utah Jazz, el mismo rival frente al que podría despedirse LeBron James si se confirman los rumores, lo que añade aún más simbología a un anuncio que mantiene a la espera a todos los fanáticos del baloncesto.