Presentación de las nuevas equipaciones del BF León. BF León
Baloncesto

El BF León más «modernista» está listo para la nueva temporada

El club leonés presenta sus nuevas equipaciones, con motivos especiales por el centenario del fallecimiento de Gaudí

Dani González

Dani González

León

Martes, 16 de septiembre 2025, 16:44

El BF León está listo para la nueva temporada y lo hará con una imagen más modernista que nunca.

El equipo capitalino ha presentado sus nuevas equipacines para esta temporada, con motivos especiales en recuerdo del fallecimiento de Antoni Gaudí y referencias a su gran obra en la ciudad de León, la Casa Botines.

Fue precisamente este el escenario de esta presentación, cargada de simbolismo, en la que se descubrieron la nueva indumentaria, que mantendrá sus colores típicos - rojo para la equipación local, azul cielo para la visitante -, pero con la silueta de la Casa Botines y el Palacio Episcopal de Astorga presente en la parte inferior de las camisetas.

La temporada comenzará para las leonesas el próximo 4 de octubre, sábado, visitando a un rival duro como el Cortegada gallego.

