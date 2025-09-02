Ilusión por bandera en el nuevo comienzo de la Cultural: «El objetivo principal es enganchar otra vez a la gente»

Borja Pérez Martes, 2 de septiembre 2025, 19:55 Comenta Compartir

Con el inicio de septiembre, el mes de reencuentros por naturaleza, la Cultural de baloncesto se ha puesto en marcha para una temporada que, aunque llega con una renovación prácticamente total de la plantilla, se afronta con el mayor optimismo tras lo visto el pasado curso.

Con Luis Castillo una vez más a los mandos y únicamente las renovaciones de Diego Bultó y Rodri Llamas respecto a lo visto la pasada campaña, el conjunto leonés ha comenzado ya su preparación para una categoría que ya demostró el año pasado tener un gran nivel.

La ilusión de Luis Castillo

El entrenador, en el estreno ante los medios de comunicación, se mostró «contento con el mercado de fichajes», asumiendo que la reestructuración de la plantilla es algo que «en estas divisiones pasa mucho» y haciendo pública su felicidad porque «muchos jugadores del año pasado están duplicando o triplicando sueldos por el trabajo realizado».

Respecto a lo que llega, Luis Castillo admitió que «se han fichado jugadores buscando ese perfil que gusta en León de jugadores rápidos y dinámicos porque queremos seguir haciendo un baloncesto muy agresivo, de muchos puntos».

A expensas de, al menos, una última incorporación que el club ya tiene muy avanzada y de la llegada a León de Eric Van Der Heijden -que se ha retrasado por problemas con el pasaporte-, el entrenador culturalista no se quiere marcar un objetivo: «Es complicado, la liga ha subido muchísimo el nivel. Nuestro planteamiento tiene que ser igual que el año pasado, ir domingo a domingo y ver donde nos pone la clasificación».

Regreso a casa

Otro de los protagonistas fue el leonés Jaime Llamas, que regresa a León tras su paso por Ponferrada e Ibiza, una experiencia que le ha servido para «coger mucha experiencia y conocer lo que es el baloncesto profesional».

Sobre el vestuario, Jaime reconoce que es un «equipo nuevo y muy joven, con mucha hambre que tiene que construirse y trabajar mucho». En este contexto, tampoco quiere marcarse un objetivo, aunque no cierra la puerta a soñar: «Tenemos que ir pasito a pasito, compitiendo cada partido para sacar victorias y a partir de ahi solar»

Una de las pocas caras conocidas respecto al curso pasado, llamada a contagiar el adn del baloncesto leonés a sus compañeros, como es Rodri Llamas, también dejó sus primeras sensaciones: «Creo que estas primeras semanas tienen que ser para conocernos y unir piezas. Somos muy nuevos, pero aun así hay gente con experiencia en la liga que creo que nos va a ayudar».

La dificultad del objetivo y la importancia de la afición

Mirando a la competición, el leonés confiesa que «es una liga super competitiva y muy dificil, creo que este año va a tener la tonica del año pasado». En cuanto al objetivo, más allá de mirar únicamente a lo deportivo, quiso alabar la importancia de la afición: «Es el objetivo mas importante, mantener esa afluencia en el Palacio. es fundamental para nosotros. Lo vamos a dar todo por transmitir las mismas sensaciones que el año pasado»

Por lo pronto, la Cultural afronta ya, este próximo domingo 7 de septiembre -12:30 horas-, su primer amistoso en La Bañeza y lo hará nada menos que ante la SD Ponferradina en un partido que, para Jaime, «siempre es importante, aunque nos lo tomaremos como un entrenamiento más».