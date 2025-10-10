Un gigante ante el que recuperar la sonrisa

Dani González León Viernes, 10 de octubre 2025, 17:10 Comenta Compartir

El inicio no fue el esperado y la oportunidad de remendarlo se presenta ante uno de los equipos más poderosos de Segunda FEB. La Cultural visita a Cáceres este sábado (19:00 horas) en busca de sumar su primer triunfo del curso.

El conjunto leonés cayó en el estreno liguero en el Palacio ante Coto Córdoba en un partido que se fue hasta la prórroga pero en el que los de Luis Castillo cedieron en su tramo final.

Sin tiempo para lamentaciones, el equipo culturalista ha puesto el foco en derrotar a uno de los gigantes, a quizá el gran favorito al ascenso del grupo oeste, Cáceres, para cambiar esa dinámica de los de Castillo.

Con Van der Heijden y Jaime Llamas como grandes baluartes ofensivos, la Cultural intentará dar la sorpresa en el Príncipe Felipe ante el primer líder de la temporada en el grupo oeste.

Los cacereños, que se quedaron sin ascenso el pasado mes de mayo, se han reforzado con jugadores como Wildens Carl Leveque y Alejandro Mazaira que están dando, hasta ahora, buen resultado.

Temas

Cultural Baloncesto