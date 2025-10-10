leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tiempo muerto de la Cultural. Cultu Baloncesto
Baloncesto | Cultural

Un gigante ante el que recuperar la sonrisa

La Cultural visita a uno de los rivales a batir del grupo, Cáceres, en busca de la primera victoria del curso

Dani González

Dani González

León

Viernes, 10 de octubre 2025, 17:10

Comenta

El inicio no fue el esperado y la oportunidad de remendarlo se presenta ante uno de los equipos más poderosos de Segunda FEB. La Cultural visita a Cáceres este sábado (19:00 horas) en busca de sumar su primer triunfo del curso.

El conjunto leonés cayó en el estreno liguero en el Palacio ante Coto Córdoba en un partido que se fue hasta la prórroga pero en el que los de Luis Castillo cedieron en su tramo final.

Sin tiempo para lamentaciones, el equipo culturalista ha puesto el foco en derrotar a uno de los gigantes, a quizá el gran favorito al ascenso del grupo oeste, Cáceres, para cambiar esa dinámica de los de Castillo.

Con Van der Heijden y Jaime Llamas como grandes baluartes ofensivos, la Cultural intentará dar la sorpresa en el Príncipe Felipe ante el primer líder de la temporada en el grupo oeste.

Los cacereños, que se quedaron sin ascenso el pasado mes de mayo, se han reforzado con jugadores como Wildens Carl Leveque y Alejandro Mazaira que están dando, hasta ahora, buen resultado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional sonríe a León con un primer y un segundo premio
  2. 2 Atropellan a un menor en bici y a otro en monopatín durante la tarde en León
  3. 3 El Colegio Leonés deja el edificio de Corredera y La Milagrosa cesará su función educativa
  4. 4 Denuncian el «trato denigrante» y el «abuso» del despido disciplinario en Coated Solutions
  5. 5 El «sorprendente» cráneo hallado en 1998 en un pueblo de León: «Hay algo mágico detrás»
  6. 6 Un joven de Santander se graba conduciendo a 261 kilómetros por hora en León
  7. 7 Los pensionistas agotan los viajes del Imserso en León: «Todo el año esperando y solo queda Matalascañas»
  8. 8 Paros de dos horas, huelga estudiantil y general y manifestación: León sale a la calle el 15 de octubre
  9. 9 Detienen a un vecino de León cuando tenía «en el punto álgido» la recogida de marihuana
  10. 10 Golpe a la caza ilegal en León: cuatro identificados por irregularidades en cotos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Un gigante ante el que recuperar la sonrisa

Un gigante ante el que recuperar la sonrisa