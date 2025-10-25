La Cultural se olvida de defender y sigue sin encontrar el camino en liga

Rubén Fariñas León Sábado, 25 de octubre 2025, 22:19 Comenta Compartir

La Cultural sigue sin carburar esta temporada. Y no lo hace porque en varios tramos de los partidos se olvida de defender y carece de consistencia en el ataque. Así se aprovechó de ello el Valle de Egüés, que no había ganado ni un partido y lo hizo por 92-90 en un final apretado que estuvo en la mano de Hayman.

El equipo de Luis Castillo ha caído y suma su tercera derrota en cuatro partidos. Y lo hizo, en parte, por un pésimo primer tiempo donde la defensa no existió. Ya de salida, los navarros pusieron la directa en medio de las facilidades que encontraban para anotar: 12-5, en solo tres minutos. Entraban en la pintura como cuchillo en mantequilla y, tras un triple de Calvo, se escapaban 27-14, con dos minutos aún por jugar del primer acto.

El técnico leonés se desesperaba, cuando la renta llegaba a los 15 puntos, y solo una reacción en el último minuto permitía llegar con vida al final del primer cuarto, 30-21, tras una defensa muy blanda y un ataque que se quedaba en el 20% de acierto.

Valle de Egüés Knotek (17), Calvo (14), Elso, Lacunza (10), Rubiera (4), Zizic (6), Del Val (3), Yarnoz (10), Potier (18), Djery (8), Fernández (2) 92 - 90 Cultural Deng (11), Hayman (18), McKay (2), Orenga (4), Bultó (3), Cebolla (17), Domínguez (12), Amadasun (6), Van der Heijden (10), Rodri Llamas (7)











Parecía que el segundo cuarto iría por otros derroteros. Un parcial de 0-6 hacía que la Cultural se acercase hasta el 34-27, obligando a que José Javier Unzúe llamara a filas a los suyos. Y es que los visitantes remaban a contracorriente y se encontraban con un Valle de Egüés que aprovechaba las facilidades en la pintura para volverse a estirar, 54-43, y llegar al descanso con diez puntos de renta con una calamitosa defensa culturalista: 56-46.

Fue tras el paso por vestuarios cuando el equipo leonés empezó a 'agachar el culo' y apretar en defensa. Eso les permitió ir recortando puntos y un triple de Hayman colocaba el 56-51, una renta tan estrecha que no se veía desde el 5-0 inicial.

Granito a granito, canasta a canasta, y, sobre todo, defensa a defensa, la Cultural se fue arrimando y los navarros ya sentían su aliento. Van der Heijden hacía lo que no mucho atrás parecía imposible: empatar el partido, con 14 minutos por jugar. Y tras el tiempo muerto local, Cebolla anotaba un triple que daba la primera ventaja del partido, 65-68, para llegar al último cuarto por delante: 69-70.

El cuarto periodo se desarrolló con invitación a un final de infarto. Y así ocurrió. Hubo intercambio de canastas y la igualdad seguía (74-74, a ocho para el final). El Valle tuvo un arreón y logró irse 83-78, con un triple de Calvo que hizo mucho daño, llegando a ampliar la renta a los siete puntos. Pero los de Luis Castillo habían llegado hasta aquí para no morir y se volcaron en defensa para hacer un parcial de 0-8 que volvía a darles ventaja: 85-86, a cuatro minutos del final.

Las muñecas se hacían pequeñas ante la presión de un final tan apretado. 89-88, a un minuto, con muchas canastas falladas. Y a las últimas posesiones se llegaba con 91-90 y balón para Egüés, que tenía 27 segundos. Fue a los tiros y anotaron uno. A León le quedaban 20 segundos para ganar y el tiro de tres, forzado y sin sentido, de Hayman hizo claudicar a la Cultural con el 92-90 final.

