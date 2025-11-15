La Cultural busca en Sevilla derrotar a uno de los favoritos

Rubén Fariñas León Sábado, 15 de noviembre 2025, 19:19 Comenta Compartir

Con la moral recobrada, tras remontar el derbi ante Ponferrada, la Cultural busca una nueva machada derrotando a uno de los favoritos.

El equipo de Luis Castillo disputará en la matinal del domingo -a las 12:30 horas- el choque de la séptima jornada de Segunda FEB ante el Caja 87, en tierras sevillanas.

Los leoneses, que han tenido un irregular inicio de temporada en liga, recuperan a Bultó para este choque, tras ser baja de última hora el pasado domingo.

El equipo quiere convertir el derbi en un punto de inflexión y empezar a sumar victorias. Y no hay mejor rival que uno de los favoritos al ascenso ya que la presión estará en los locales.

El Caja 87 suma cinco victorias y una única derrota -ante el líder Coto Córdoba, que también venció a la Cultural- y se han mostrado como un equipo fiable con resultados contundentes en este inicio de liga regular.

Temas

Baloncesto