leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sergio Scariolo, seleccionador de España. Reuters
Eurobasket

Bosnia no falla y deja a España en situación límite

La derrota de Georgia obliga los de Sergio Scariolo a tumbar a la Grecia de Giannis Antetokounmpo para pasar a las eliminatorias

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:57

Malas noticias para España, 'La Familia' se encuentra entre la espada y la pared. La victoria de Bosnia ante Georgia obliga a los de Sergio Scariolo a ganar a la Grecia del temible Giannis Antetokounmpo para poder pasar a octavos. Tras una primera fase en la que los españoles se complicaron la vida a primeras de cambio, únicamente la victoria en el partido de este jueves les hará seguir con vida y viajar a Riga para disputar las eliminatorias.

Ganar y pasar como segunda de grupo, o perder y quedar eliminada. Esas son las cuentas que tiene España para su enfrentamiento ante Grecia. De consumarse la derrota sería un batacazo de unas dimensiones muy grandes, ya que estaríamos hablando de la peor clasificación histórica en los campeonatos internacionales en los que ha participado la selección. Además, no falta en unas semifinales de un europeo desde 1997.

Asimismo, sería una terrible despedida para Scariolo, que dejará la selección una vez acabe el torneo y pondrá rumbo al Real Madrid. No sería el adiós adecuado para el técnico más laureado de la historia del equipo nacional. La era más gloriosa del baloncesto español tendría el peor final posible.

España sigue arrastrando el primer batacazo frente a Georgia y necesitará reponerse de las malas sensaciones finales que dejó el partido frente a Italia, en un partido de vida o muerte, en el que se esperan que todos los jugadores den un paso al frente para poder alcanzar los octavos de final.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El cierre de Bershka da paso al estreno de una conocida marca de moda en Ordoño II
  2. 2 La fábrica de un pueblo de León que reabre un año y medio después de quedar calcinada
  3. 3 Un pueblo de León convertirá cinco vagones en viviendas y un negocio turístico
  4. 4 Piden más seguridad en una escuela infantil de León afectada por la ronda interior
  5. 5 Detectan «indicios claros» de responsabilidad y «gestión anómala» en las cuentas de Armunia
  6. 6 Cinco heridos en un accidente en la N-VI en Ponferrada
  7. 7 «Aquí no vino ni dios. Tenemos un incendio y no veo a nadie de vosotros la Junta»
  8. 8 Leiva, David Civera y Festival del Cine este fin de semana en León
  9. 9 El refugio a 2.000 metros en León tras los incendios: «El calentamiento global no es broma y estas son las consecuencias»
  10. 10 Las telarañas exhiben el abandono de la nueva estación de autobuses de León: «Da una imagen muy mala»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Bosnia no falla y deja a España en situación límite

Bosnia no falla y deja a España en situación límite