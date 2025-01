Abu Dabi acogerá la Final Four de la Euroliga el próximo mes de mayo El título de la máxima competición se disputará por primera vez en la historia fuera del Viejo Continente «para expandirse a nuevos mercados», tras ser descartadas Belgrado y Barcelona

Por primera vez en la historia, el título de la máxima competición continental de baloncesto se disputará fuera de Europa. Abu Dabi acogerá este año la Final Four de la Euroliga, a la que también aspiraban Belgrado y Barcelona. La Euroliga confirmó este martes, casi dos meses después de que se anunciase de forma no oficial, que la capital de Emiratos Árabes Unidos será la sede de la final a cuatro.

«La decisión de llevar la Final Four a Abu Dabi se basa en la ambición estratégica de Euroleague Basketball de expandirse a nuevos mercados, aprovechando su legado de éxito de 25 años», destacó este martes la Euroliga. El baloncesto también ha decidido abrir sus fronteras a Oriente Medio, después de que todos los clubes propietarios de la Euroliga, a excepción del Real Madrid y el Olympiacos (11 de 13), votasen por motivos económicos a favor de Abu Dabi, que paga 25 millones de dólares por ser sede de la Final Four de 2025.

«Han entrado otras ciudades cuyo criterio es economicista al 100% y no entraremos en ninguna subasta de quién pone más o pone menos. No entraremos en subastas con Abu Dabi, que pone cantidades indecentes de dinero sobre la mesa. No es bueno para el deporte, sino todo lo contrario», lamentó el pasado mes de septiembre el responsable de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé.

«El acuerdo, negociado por el socio estratégico de la liga, IMG, marca una expansión histórica de la Euroleague en nuevos mercados globales», reconoce el organismo que preside Dejan Bodiroga. El gran título europeo se pondrá en juego, entre el 23 y el 25 de mayo, en el Etihad Arena de Yas Island, con capacidad para 12.000 espectadores. «Traer la Final Four a Abu Dabi es un proyecto ambicioso y una oportunidad notable para mostrar el ambiente de la Euroliga a una audiencia nueva y diversa. Al mismo tiempo, esta asociación garantiza a nuestros aficionados leales una experiencia nueva en una de las ciudades más modernas y turísticas del mundo. Juntos, ofreceremos otro evento de primer nivel que elevará la Euroliga a nuevas alturas», aseguró el exjugador serbio.

«Abu Dabi se ha convertido rápidamente en la sede del baloncesto en Oriente Medio. Abu Dabi, un centro de excelencia deportiva, ofrecerá a los aficionados una experiencia de clase mundial en los eventos de la Final Four en el Etihad Arena, brindando una cálida bienvenida y una amplia gama de atracciones y experiencias, además de los propios partidos», apuntó por su parte el subsecretario de Cultura y Turismo de la capital emirarí, Saood Al Hosani,

Abu Dabi se ha convertido rápidamente en una de las principales sedes de grandes competiciones deportivas en Oriente Medio. Ha albergado el Mundial de Clubes de la FIFA en 2009 y 2010, el campeonato de golf de Abu Dabi, el Mundial de triatlón y combates de la UFC, además de ser la sede de un gran premio de Fórmula 1. El baloncesto también ha ganado impulso en la ciudad, como sede de varios partidos de pretemporada de la NBA y el USA Basketball Showcase, un torneo amistoso en el que participan las selecciones de Estados Unidos, Serbia y Australia.