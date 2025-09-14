leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores alemanes celebran su victoria ante Turquía en la final de Eurobasket. Efe
Eurobasket 2025

Alemania prolonga su edad de oro reinando también en Europa

La selección dirigida por Álex Mumbrú derrota en la final a una gran Turquía para conseguir el segundo Eurobasket de su historia

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:08

Primero conquistó el mundo y ahora también reina en Europa. La selección alemana, entrenada por el español Álex Mumbrú, consiguió el segundo Eurobasket de su historia tras imponerse este domingo en una apasionante final a Turquía (83-88). Una sensacional reacción a tiempo del MVP del torneo, Dennis Schröder, le dio el título al combinado germano en un duelo que no se decidió hasta el último suspiro. Alemania se confirma como la nueva dominadora de esta era.

Si Alemania es la nueva reina, Schröder es el rey indiscutible del baloncesto FIBA. Este nuevo MVP lo podrá juntar en su vitrina con el conseguido en el Mundial de 2023. Los dos últimos grandes torneos internacionales, quitando los Juegos Olímpicos en los que estuvo en el mejor quinteto del campeonato, han acabado con el base alemán como jugador más valioso. Una gesta histórica que tan solo habían conseguido cinco deportistas. El nuevo base de los Sacramento Kings ya puede presumir de estar en este selecto grupo.

Alemania, invicta durante todo el campeonato, ha sido de largo la mejor selección de este Eurobasket. Arrolló a muchos de sus rivales por el camino hasta la final contra Turquía. En este partido decisivo no todo iba a ser tan fácil.

Turquía empezó el duelo como un cohete, poniendo contra las cuerdas al cuadro germano, lanzada por Sengun y Osman. Pero lejos de darse por vencida, Alemania, gracias a un extraordinario Bonga, consiguió salir del apuro antes del golpe definitivo propinado por parte de Schröder, que anotó los últimos seis puntos del encuentro para hacer campeona a su selección por segunda vez en su historia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las 50 nuevas rutas gratuitas con la tarjeta Buscyl
  2. 2 Tres jóvenes heridos al chocar su coche con el puente sobre un río de León
  3. 3 Los estancos plantan cara a la ley antitabaco y los vapers: «Si se restringe el consumo habrá que regularizar la venta»
  4. 4 La Cultural rompe todos los esquemas y asalta El Sardinero
  5. 5 «Igual que un cirujano estudia años para operar, yo llevo años trabajando para dar con la tecla adecuada»
  6. 6 25 años sin El Quijote: «Muchos grupos tocaban con micros pegados con celo y lo daban todo»
  7. 7 El Gobierno pone cerco a los pisos turísticos ilegales en León: 135 deberán ser retirados
  8. 8 Dos heridos al volcar un turismo en la A-6 a la altura de Pozuelo del Páramo
  9. 9 Un zapato, botellas y otros desperdicios llenan un estanque de Papalaguinda con agua detenida
  10. 10 Transportes estudia si puede poner vía de ancho estándar en todo el país en 30 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Alemania prolonga su edad de oro reinando también en Europa

Alemania prolonga su edad de oro reinando también en Europa