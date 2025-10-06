Pablo Villa se impone en el I trail Canales Romanos

Leonoticias León Lunes, 6 de octubre 2025, 09:55 Comenta Compartir

Una gratificante jornada para corredores y organización. Así ha sido la primera edición de esta carrera por montaña. La mañana amaneció despejada y fría, sin embargo los profundos valles en los que se adentran los canales romanos permanecían durante las primeras horas cubiertos por la niebla

El recorrido de 32 kilómetros, y 1.300 metros de desnivel, arrancaba puntual a las 8:30 de la mañana a la tenue luz del amanecer con Pablo Villa (Adidas Terrex) como favorito indiscutible ,sin desmerecer a otros rápidos corredores que presentaban su credencial para luchar por el pódium. Progresivamente los grupetos se fueron distanciando y la entrada al valle de Caprada ya tenía perfilado el orden de llegada. Al paso por el pueblo de Noceda una ventaja de más de 10 minutos de Pablo sobre su inmediato perseguidor (Moisés Liébana, de Corporales) le daba cierta comodidad con la mayor parte del desnivel ya superado.

Mientras tanto, a las 9:30 horas tomaban la salida los cerca de 30 participantes del recorrido de 16 kms y 600 metros de desnivel que sería muy competida de principio a fin con un ritmo muy alto desde el primer metro y que no se decidiría hasta la última subida de 400 metross de desnivel. El protagonismo estaría repartido entre los primeros corredores absolutos: Rubén Ferreira, del Astorga Running, y Raquel Maestre ,independiente de La Bañeza, que apretaron duro en esas duras rampas finales y en las que Rubén perdió la cabeza de carrera a favor de Raquel con un ritmo más ligero en la subida. Pero que en un movimiento fabuloso volvió a recuperar en el corto tramo de bajada desde Peña Aguda hasta la linea de meta obteniendo un rédito de 15 segundos sobre Raquel y parando el crono en 1:32:07 horas. Tres minutos más tarde entraría Álvaro Rodríguez seguido de Josué Calmaestra (1:39:00 hs). El pódium femenino lo completarían María González ( 1 horas y 42 minutos) y Jeimy Carbajal (2:21:02 hs).

Todavía no habían acabado las emociones y con la notificación, desde el último punto de control, de que se acercaba el corredor que marcara el tiempo a batir en el recorrido largo se aguardaba en meta la llegada de Pablo Villa que establecería el primer récord de esta nobel prueba.

Poco después de las tres horas de carrera entraba cómodamente en meta Pablo Villa (Adidas Terrex), estableciendo la marca a batir en un tiempo de 3:04:18, seguido por un potentísimo Moises Liébana (3:15:11 hs) y Valentín Real, de Casaio de Valdeorras. En esta edición ninguna mujer había tomado la salida y por lo tanto la marca en esta categoría está pendiente de ser batida en el 2026.