Giro en la carrera deportiva de Rober Alaiz El subcampeón de España de maratón ha entrenado los dos últimos meses junto a los mejores correrdores de montaña para enfrentarse a la mítica Sierre Zinal

Leonoticias León Jueves, 7 de agosto 2025, 12:07

El atleta leonés Roberto Alaiz, vigente subcampeón de España de maratón, dará este sábado 9 de agosto un nuevo giro a su carrera deportiva con su debut oficial en trail running. Y lo hará por todo lo alto: en la mítica Sierre-Zinal, una de las carreras de montaña más importantes del mundo.

Conocida como «La Carrera de los Cinco 4000» por discurrir con vistas a los icónicos picos suizos como el Cervino y el Weisshorn, la Sierre-Zinal celebra su 52ª edición este año y forma parte del calendario de las Golden Trail World Series, el circuito internacional de referencia en trail running de media distancia. La prueba, de 31 kilómetros, 2200 metros de desnivel positivo y 1100 de negativo, reúne a la élite mundial de este deporte, donde busca introducirse el leonés.

Alaiz, a sus 35 años recién cumplidos, afronta este nuevo desafío tras una carrera marcada por su calidad como corredor de pista y ruta. Mundialista y finalista europeo en los 3000 metros obstáculos, su talento y versatilidad le han permitido reinventarse en la ruta tras diversas lesiones que ralentizaron su progresión en los años clave de su carrera atlética. El pasado mes de marzo debutó en maratón proclamándose subcampeón de España de la distancia en Barcelona.

«Debutar en una de las mejores carreras del mundo es hacerlo por todo lo alto, y que la organización haya contado conmigo entre los atletas de élite me da aún más ganas de hacerlo bien», asegura Alaiz, quien en un principio esperaba haber debutado en el Campeonato de España de Carreras de Montaña.

«La preparación ha sido corta, pero estoy en mucha mejor forma de lo que esperaba. He entrenado específicamente para Sierre-Zinal en junio y julio, cuatro semanas en León y cuatro en Font Romeu. Allí he estado con Álex García Carrillo (bronce mundial en subida vertical) y Andreu Blanes (ganador de Sierre Zinal en 2022 y segundo en Zegama en 2025), y los entrenamientos han ido muy bien desde el primer día. He completado todas las sesiones con ellos y, sobre todo, he podido aprender de ellos, especialmente en la gestión de esfuerzos», explica el corredor de PUMA y Cárnicas Serrano.

Su decisión ha generado expectación en el mundo del trail, donde cada vez más atletas procedentes del atletismo tradicional se atreven a dar el salto con éxito. «Eso sí, he tenido que aprender de cero, porque aunque tienen el denominador común de correr, son deportes totalmente distintos. No había entrenado nunca en montaña y no tenía ni idea de cómo hacerlo, ni de desniveles, horas, etc. Verme tan bien entrenando junto a Álex y Andreu me motiva muchísimo y estoy muy contento de probarme en esta nueva experiencia», asegura Alaiz.

El debut del leonés se producirá en una edición que contará con nombres ilustres del trail running mundial como los propios Andreu Blanes y Álex García Carrillo, los kenianos Philemon Kiriago y Patrick Kipngeno, el marroquí Elhousine Elazzaoui o el suizo Roberto Delorenzi. Aunque Alaiz no parte como favorito, su irrupción añade interés a una carrera ya de por sí cargada de historia, emoción y altísimo nivel competitivo.

«Mis expectativas en Sierre-Zinal son un poco más cronométricas que de puesto, porque no tengo ni idea de cómo pueden salir estas carreras», explica con la ilusión del debutante. Sin miedo al territorio desconocido, Alaiz aspira a «bajar de dos horas y 40 minutos», lo que podría valerle para entrar en el top20 en una de las carreras con más nivel del mundo. «Creo que incluso podría rebajar algo más ese tiempo, pero realmente no lo sé. Estoy entrenando muy bien, pero en carrera puede pasar cualquier cosa y la gestión del esfuerzo será un aspecto crucial», concluye.

La Sierre-Zinal arrancará a las 11:00 horas desde la localidad de Sierre y finalizará en Zinal tras un recorrido vertiginoso entre bosques alpinos, senderos técnicos y vistas panorámicas. Todas las miradas estarán puestas en cómo se adaptará el leonés a este nuevo terreno. De cumplir con sus expectativas, Alaiz regresará al trail... pero nunca antes de 2026. Y es que el pupilo de José Enrique Villacorta tiene claro que este otoño sus objetivos pasan por el medio maratón y, especialmente, el Maratón de Valencia el domingo 7 de diciembre.