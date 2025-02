Dani Pérez: «Necesitaba sentir el dolor de piernas»

Dani González León Sábado, 9 de mayo 2020, 11:09 | Actualizado 11:28h. Comenta Compartir

Una vez aliviado el confinamiento y con permiso para que los deportistas de alto nivel puedan entrenar con libertad, Dani Pérez ha vuelto a montar en su bicicleta para comenzar a rear una base física de cara a un 2021 al que ha trasladado la ilusión puesta en este 2020, donde esperaba pelear por estar en los Juegos Paralímpicos.

El leonés ha vuelto a disfrutar y sufrir, a partes iguales, al aire libre. «Estamos acostumbrados a estar horas y horas en la calle o entrenando, no estamos hechos para estar en casa y el simple hecho de salir te cambia la mentalidad y la cara, aunque no sea lo mismo», señala Dani Pérez, que esperaba «más felicidad» en las primeras pedaladas: «Salí algo asustado por si alguien me decía algo o por si tenía algún problema y eso me cohibió».

De hecho, fue interceptado por la Guardia Civil, a los que les dio sus datos y no tuvo mayores problemas. «Comprobaron que estaba todo en orden, con mucha amabilidad, y no hubo problemas. Es lógico que comprueben que tengo mi acreditación de deportista de alto nivel », señala un Dani Pérez que no ha tenido incidentes con ningún 'policía de balón'. «Espero que sigamos siendo igual de ejemplares que hasta ahora».

En sus dos primeras salidas, con el Portillín como punto obligado de paso, el leonés ha disfrutado «como un enano».

«He salido a disfrutar y a sufrir, a sentir ese dolor de piernas que necesitaba tener. No he mirado el reloj, ni la distancia: solo he salido a rodar sin objetivos», sostiene.

Todo ello forma parte de su primera parte de preparación ahora que puede entrenar al aire libre. Con la bicicleta, y sin competiciones a la vista, busca generar una «buena base física» para llegar lo mejor posible dentro de 16 meses a Tokio. De hecho, el leonés espera que pueda haber algún tip ode competición en otoño aunque «no me sorprendería si se cancela, por ejemplo, el Europeo».