Atletismo a los pies de la Catedral León celebra la quinta edición de la convocatoria 'Atletismo en la calle'

Leonoticias León Sábado, 11 de octubre 2025, 18:28

Salto de altura, lanzamiento de peso, media milla, carrera de velocidad y atletismo escolar. Son las actividades principales programadas en la quinta edición de la cita deportiva 'Atletismo en la calle' celebrada esta tarde en la capital leonesa.

El Club de Atletismo Sprint León impulsa esta cita que contó con el respaldo de la Universidad, el Ayuntamiento y Caja Rural, además de la organización de la Fundación Manolo Martínez y que este año se desarrolló en la plaza de la catedral como un «entorno emblemático, maravilloso como escaparate», según el presidente del club, José Enrique Villacorta.

