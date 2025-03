Atlético Bembibre y Mansillés firman tablas en una jornada sin derrotas leonesas

Borja Pérez Lunes, 10 de marzo 2025, 08:56 Comenta Compartir

No ha habido que lamentar derrotas en el panorama deportivo leonés este fin de semana y eso, a priori, siempre supone una gran noticia. La Virgen, Olímpico, B.F. León y Clínica Ponferrada SDP fueron los mejores parados en esta jornada, pudiendo celebrar victorias muy importantes para sus aspiraciones. Atlético Mansillés y Atlético Bembibre no perdieron, pero firmaron un empate que no sirve para levantar la cabeza. Tampoco lograron la victoria Atlético Astorga y Júpiter Leonés en una jornada en la que descansó Caja Rural Cleba.

Palencia CF 1-1 Júpiter Leonés

El Júpiter Leonés logró un valioso punto ante el Palencia CF, un rival directo por hacerse un hueco en los puestos de playoff de ascenso. Los culturalistas llegaron a ponerse por delante en la segunda mitad tras el gol de Ian Martínez, pero el cuadro palentino consiguió el empate en el tramo final. Los locales se quedaron con uno menos tras una agresión sobre Adri Álvarez.

La igualada deja a los de Pallide en el sexto puesto de la tabla con cuarenta puntos, empatados con el CD La Virgen que, ahora mismo, marca la entrada en la zona noble de la categoría.

Atlético Astorga 1-1 Cristo Atlético

Empate muy valioso del Atlético Astorga ante el Cristo Atlético. A priori, se puede pensar que al líder, en su casa, solo le vale ganar, pero la realidad es que el contexto ha brindado un gran valor a este punto. En primer lugar, por la forma en que se dio. Los maragatos, que empezaron perdiendo y se quedaron con uno menos tras la expulsión de Carlos Mas en el tramo final, lograron empatar en el último minuto.

Además, este resultado es aún mejor tras haberse conocido la derrota de la Arandina en su feudo ante el CD Mirandés 'B', lo que deja al conjunto de Astorga aún más líder, con un colchón de ocho puntos frente a los arandinos.

UD Santa Marta 1-3 La Virgen

Remontada importante del CD La Virgen con sabor a playoff. El cuadro verdiblanco empezó perdiendo con un tanto cerca de la media hora de encuentro, pero logró poner el empate antes del descanso y creció anímicamente tras ese momento, En la segunda parte, consiguieron dos nuevos goles para llevarse definitivamente el choque.

El equipo virginiano suma así una victoria vital en sus aspiraciones, pues les sirve, como ya se ha mencionado anteriormente, para situarse en la quinta plaza con cuarenta puntos. Aun así, son cuatro los rivales con un punto de diferencia, por lo que cada partido será una final hasta la conclusión de la campaña.

Atlético Bembibre 0-0 Atlético Mansillés

Empate sin goles entre Atlético Bembibre y Atlético Mansillés que no deja contentos a ninguno de los dos equipos en su intento por salir de los puestos de descenso. El partido mostró por qué ambos conjuntos, sin soluciones ofensivas, están situados en la zona baja. Los del Bierzo Alto tuvieron la oportunidad más clara en el primer acto, pero no la pudieron materializar.

Con un punto cada uno, nada cambia en la situación clasificatoria de ambos. Los bembibrenses se mantienen en la 17º posición con 22 puntos, a cuatro de la permanencia. El equipo de Mansilla, por su parte, está un puesto por encima, con 24 puntos y a dos del Ciudad Rodrigo.

Olímpico 3-2 Victoria FC

Con el saque de honor de Natichu Alvarado, consejera delegada de la Cultural, en homenaje al día de la mujer, el Olímpico volvió a celebrar en casa. Las leonesas debían defender la primera plaza conseguida la jornada anterior ante el Depor y así lo hicieron.

Tras una primera parte sin goles, Claudia Blanco abrió el marcador a la hora de partido y, desde ese momento, el Olímpico se desmelenó hasta ponerse con tres tantos de ventaja. El final, sin embargo, tuvo un ápice de sufrimiento después de que las visitantes marcaran dos tantos para acercarse en el luminoso, aunque finalmente solo sirvió para maquillar el resultado.

Talenom Boet Mataró 58-60 Mipelletymas B.F. León

A punto estuvo de sufrir una dura remontada B.F. León, que finalmente pudo aguantar el resultado a su favor y consiguió llevarse a casa dos puntos muy valiosos ante un rival superior en la tabla. Las leonesas empezaron el partido en modo apisonadora, firmando un primer cuarto arrollador en el que se pusieron 16 puntos arriba (11-27).

A pesar de ello, se dejaron ir desde ese momento y Mataró fue acortando distancias hasta que, finalmente, se quedó a dos puntos de igualar el marcador. Con este resultado, el B.F. León se coloca quinto con trece victorias, igualados con el tercer y cuarto clasificados.

Clínica Ponferrada SDP 75-65 La Salud Archena

El Clínica Ponferrada SDP suma y sigue. Tres victorias consecutivas para ponerse con once triunfos y presentar definitivamente su candidatura a todo. Tras un primer cuarto igualado, Archena decantó la balanza en primera instancia para irse al descanso con ventaja (38-45). Sin embargo, un tercer cuarto demoledor de los bercianos fue suficiente para ponerse doce arriba y sentenciar el choque.

El cuadro blanquiazul consigue afianzarse en los puestos de playoff con este triunfo, dejando prácticamente certificada la permanencia y dándose el lujo de soñar con el ascenso un año más. Y además, lo hace sabiendo que aún hay margen de mejora para seguir creciendo.