«A pesar de otras ofertas, el Ademar es donde quiero estar»

Es uno de los grandes movimientos del mercado. El Abanca Ademar, más allá de las salidas e incorporaciones que ha llevado a cabo, ha logrado abordar con éxito el que quizás fuera uno de sus objetivos prioritarios: mantener a Sergio Sánchez, probablemente la promesa más destacada del club, a pesar de las obligaciones universitarias que llevarán al extremo a estudiar a Valladolid.

Su corazón ademarista y el importante papel final en la pasada temporada han provocado que, entre todas las partes, se haya realizado el mayor esfuerzo para poder renovar al jugador durante los próximos tres años. Tras la firma, el ademarista cuenta a Leonoticias cómo ha vivido su primera temporada en Asobal, la renovación y las expectativas que tiene de cara al futuro más próximo.

-¿Cómo estás después de lo vivido la temporada pasada tras el debut y de la renovación firmada recientemente?

-La verdad que estoy muy contento de poder seguir aquí un año más. La temporada pasada, ninguno nos esperábamos que fuera así, yo el primero, y es un gusto poder seguir en mi ciudad y en mi Ademar.

-¿Cómo has vivido ese período en el que pasaste de debutar a convertirte en el máximo goleador del equipo en varios partidos?

-Es lo que siempre sueñas, debutar y que te salga todo bien, que es lo que pasó el año pasado. No sé si llamarlo suerte o haberle echado horas, pero al final te ves en las situación, las vas metiendo y das más y más hasta que llegas a partidos como el de Nava o el de Alcobendas, que te ves siendo el máximo goleador.

-¿Ha sido fácil el proceso hasta llegar a un entendimiento para la renovación a pesar de tener ofertas de otros equipos que seguramente te venían mejor para compaginarlas con tus estudios?

-La verdad que ha sido un tema a la orden del día en mi casa. Yo decidí dejarlo un poco de lado para centrarme bien en los estudios hasta acabar y luego ya cuando acabáramos, ponernos al día con ello. Es verdad que ha habido otras ofertas, pero yo creo que la que mejor nos venía a todos era la que se ha decidido y, al final, el Ademar es donde quiero estar. Por ganas de querer continuar en el club y viendo las opciones que había, creo que he tomado la mejor decisión.

-¿Estás pensando en volver a León una vez se empiece a cursar medicina el próximo año?

-Intentaré, si sacan más de un curso, cambiarme. Si no, si me va todo bien, yo seguiría en Valladolid, yendo y viniendo. Pero, de momento, quiero centrarme en este año, que me vaya todo bien y el año que viene ya se verá.

-A pesar de no hayas entrenado aún con el grupo… ¿Cómo ha sido el primer contacto con los nuevos fichajes?

-Muy bueno. Gonzalo es de la casa, ya sabe lo que hay, y con Aitor muy bien, se le ve un buen chaval y muy majete. A Samu, que vuelve de cesión, ya lo conocía del año pasado.

-A priori, la plantilla ya está cerrada… ¿Qué techo le ves a este Abanca Ademar?

-Creo que no tenemos que ponernos techo. Venimos de hacer un papel increíble en Copa que nos ha permitido jugar en Europa y somos un equipo con muy pocos cambios, osea que tendremos más madurez que el año pasado y debemos ir con todo a por los objetivos que se proponga el equipo.

-¿Cuánto ayuda el hecho de mantener el grueso de la plantilla del hecho pasado y tener asimilados ya los conceptos del entrenador?

-Al final, el modelo de juego ya lo conocemos todos, quitando los dos nuevos, y no se yo si no conocerán más de la mitad ya. Eso claro que te ayuda, este año, a diferencia del anterior, es casi una continuidad de la temporada pasada.

-Para alguien de la casa y además de haberlo conseguido en la pista, que siempre sienta mejor… ¿Qué significar representar al Ademar por Europa?

-Es a lo que aspiras desde que eres muy pequeño. Yo venía al Palacio de pequeño a ver Champions y siempre pensabas que ojalá algún día poder estar tú ahí. Al final, ir a otros países a jugar balonmano es una experiencia que luchas cada día por vivirla.

-¿Puede pesar a la plantilla el hecho de volver a jugar entre semana y en fin de semana?

-Sí se nota el cansancio y las lesiones, pero si vas consiguiendo los resultados, te vas olvidando de lo que ha pasado o de cuantos partidos has jugado y vas mirando siempre hacia delante para poder lograr los objetivos.

-Entiendo que, a pesar del cansancio que suponga, el Ademar buscará poco a poco seguir asentándose en Europa y crecer para recuperar lo que en su día fue

-Es lo que todo jugador quiere. No es lo mismo llegar a Europa que quedar quinto y estar el año siguiente jugando todo el año la liga porque al final es lo que echarías de menos. Aunque suponga un esfuerzo extra, si no hubiéramos llegado a clasificarnos, estaríamos toda la temporada pensando en ello.

-¿Cómo es Dani Gordo a nivel personal y a nivel profesional?

-Yo a Dani tengo mucho que agradecerle, sobre todo por haberme dado la oportunidad y esa continuidad desde el primer día. Se aprende muchísimo con él en los entrenamientos y se nota mucho desde que empieza el año hasta que acaba. En lo personal, es un amigo cercano que tienes. Le puedes contar tus problemas sin ningún tipo de problema y él te va a ayudar en todo lo que pueda.

-¿Ha sido una pieza importante también en la renovación?

-Dani habló conmigo y me dijo que si me quedaba este año, iba a tener todas las facilidades y me va a ayudar en todo lo que sea necesario, sabiendo que mi situación es complicada. Eso también te ayuda a tomar la decisión. Al final, todo se da por la situación en la que estuve el año pasado a final de temporada. Si no hubiera llegado a esa situación, la decisión hubiera sido otra o cualquier cosa podría haber pasado.

-¿Cómo vives la competencia en la posición de extremo con Darío Sanz?

-Darío es de mis mejores amigos dentro del vestuario, así que la competitividad dentro es muy sana. Los dos intentamos hacerlo lo mejor posible y que el que tenga que decidir sea Dani. Todo entrenador lo que quiere es tener que tomar una decisión difícil en cuanto a eso. Nosotros damos lo mejor dentro de la pista y fuera estamos como dos amigos muy buenos.

-¿Qué expectativas y qué objetivo tienes de cara a esta temporada en el Abanca Ademar?

-Yo creo que, como mínimo, hacerlo como el año pasado y, si puedo mejorarlo, pues mucho mejor, de eso se trata. Pero, como mínimo, eso, hacerlo como el año pasado.

-¿Hasta qué punto es importante para un jugador que el Palacio se siga enganchando poco a poco y apretando en los partidos del equipo?

-Se nota muchísimo, sobre todo en los partidos que van más justos, siempre son el octavo jugador, la bolita que nos dan al final para poder llevarnos los dos puntos, o cuando estamos en una mala situación, los que nos impulsan a llegar y poder remontar. Al final, cuando eres de la casa y lo has vivido desde el otro lado, desde la grada, se nota muchísimo el apoyo que te dan.

-¿Crees que va a ayudar también la nueva peña que se ha creado?

-Es una cosa que se ve mucho en el fútbol y da mucho ambiente, lo vemos cuando vamos a la Cultural, que Orgullo da un ambiente increíble. Yo creo que es una cosa que nos va a venir muy muy bien para enganchar también a más gente que vaya a animar y no solo a ver el partido.

-Ahora te vas al Mundial juvenil… ¿Cómo ha sido el proceso desde que te llaman y qué expectativas tienes con el grupo?

-Llevamos trabajando desde febrero juntos y con bastantes buenos resultados. Quedamos campeones del Open hace menos de un mes y el grupo que tenemos, con Croacia, Serbia y Argelia es de los más difíciles del Mundial, pero si quieres quedar campeón del mundo, que es a lo que vamos nosotros, tienes que ganar a todos. No nos descartamos de nada, lógicamente.