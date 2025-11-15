leonoticias - Noticias de León y provincia

Partido del Abanca Ademar. A.M.Producciones

Balonmano | Ademar

El peor enemigo para despejar las dudas

El equipo leonés recibe al FC Barcelona en el Urbano González en un choque casi imposible para los locales

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Sábado, 15 de noviembre 2025, 18:58

Aunque en el deporte no hay nada imposible, la realidad es que el Abanca Ademar tiene por delante un choque de esos que no aparecen ni en las casas de apuestas.

El equipo de Dani Gordo recibe este domingo, desde las 19:00 horas, al FC Barcelona, el invencible equipo blaugrana que está cuajando una temporada prácticamente perfecta y que sigue buscando rival en la competición doméstica.

El Urbano González acoge uno de esos partidos con puro sabor a balonmano. Los leoneses, lastrados físicamente por los viajes y la carga de partidos, tratarán de dar la mejor imagen posible ante su público.

A los maristas se les viene todo un monstruo encima tras una semana de pesadilla. La derrota inesperada -por las formas y por el rival- de Huesca se sumó a la falta de competitividad que el equipo mostró en Europa ante el Partizan. Dos sonrojantes derrotas y ahora el Barça.

Por su parte, el equipo de Carlos Ortega, que hace tiempo que suma victorias contundentes en el Palacio de los Deportes, llega con su habitual elenco de estrellas y con el objetivo de sumar su octava victoria en ocho partidos en la Liga Lexus Energía Asobal.

