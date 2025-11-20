leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen del último duelo liguero del Ademar. Edu Rodríguez
Balonmano | Abanca Ademar

A mantener el subidón europeo en liga

El Abanca Ademar retoma la competición nacional tras la crucial victoria ante Partizan que dejó sensaciones muy positivas

Borja Pérez

Borja Pérez

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:52

Sin apenas tiempo para pensarlo, el Abanca Ademar continua con su maratón de partidos de este mes de noviembre. La diferencia respecto a los anteriores choques es que ahora lo hace con un sabor de boca diferente tras la última victoria ante el Partizan en el Palacio (29-22).

De esta forma, los de Dani Gordo intentarán trasladar esta versión a la competición liguera, donde visitan este viernes (19:00 horas) a Guadalajara, colista de la clasificación.

El conjunto ademarista buscará evitar sustos ante un equipo que solo ha sumado una victoria en lo que va de competición, sin haber logrado vencer aún ante su gente, y está último con dos puntos en nueve jornadas.

Bajas importantes en Guadalajara

El equipo alcarreño, además, contará con bajas importantes como la de Gorostidi, máximo anotador del equipo con 35 tantos, Manu Catalina y lópez boyarizo, mientras que regresa Fabio Chiuffa.

Por parte de los leoneses, la única duda es la de Aitor Albizu, que se perdió el duelo europeo del martes, mientras que Alberto Martín ya regresó precisamente en ese choque y la baja segura es la ya conocida de Álex Lodos.

Noticias relacionadas

El Ademar por fin suma su primera victoria europea

El Ademar por fin suma su primera victoria europea

El Abanca Ademar se agarra a Europa: estas son las cuentas para pasar de grupos

El Abanca Ademar se agarra a Europa: estas son las cuentas para pasar de grupos

Llega el Abanca Ademar a este partido enchufado tras firmar un gran partido en el Palacio ante Partizan en el que, desde la defensa y mediante el gran juego de Sergio Sánchez, Miñambres y Rodrigo Pérez Arce, entre otros, consiguieron apuntarse el triunfo.

Máximo anotador

En la lista de jugadores destacados aparece principalmente Gonzalo Pérez Arce, el extremo diestro que, además de ser el máximo anotador ademarista, encabeza también la clasificación de goleadores de toda la competición con 67 dianas, 11 más que el segundo.

Así, los de Dani Gordo, tras dos derrotas consecutivas en liga -especialmente dolorosa la de Huesca-, buscarán recuperar la senda del triunfo aprovechando la motivación del último enfrentamiento y con un ojo ya puesto en la visita del kedetten al Palacio del martes.

