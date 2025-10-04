Gonzalo comanda una cómoda victoria y el Abanca Ademar se estrena en casa El equipo leonés logró una importante renta en la primera parte y supo mantenerla ante un combativo Balonmano Caserío

Rubén Fariñas León Sábado, 4 de octubre 2025, 20:14

Llegaba al Urbano González un debutante en la máxima categoría del balonmano español, aunque con un gran aroma a viejo roquero. El Balonmano Caserío, heredero del campeón Ciudad Real, hacía rememorar entre los nostálgicos aquellas partidos estelares con los Dujshebaev, Dinart, Uríos u Hombrados. Nada queda ya de esa saga de galácticos que paseaba a La Mancha por Europa, aunque la esencia estaba en un novato cuya meta está en lograr la salvación en una devaluada Liga Asobal.

Muestra de que poco tiene que ver aquel Ciudad Real con el actual la dio el Abanca Ademar, el superviviente a aquella fase de extinción que también barrió a Portland San Antonio o Valladolid. El equipo de Dani Gordo se impuso (38-31), con comodidad en ciertos momentos, al cuadro manchego entrenado por Santi Urdiales.

Abanca Ademar Javi Miñambres (3), Patryk Wasiak (1), Darío Sanz (3), Adrián Fernández (2), Gonzalo Pérez (12), Rodrigo Benites (6), Saeid (p) -en el siete inicial-; también jugaron: Álvaro Pérez (ps), Rodrigo Pérez (6), Rubén Rozada, Sergio Sánchez, Álvaro Zapico, Samu Saiz, Aitor Albizu (1), Alberto Martín y Edu Fernández (4) 38 - 31 BM. Caserío Ciudad Real Lumbreras, David Fernández (2), Javi Domingo (3), Sergio López (3), Omar Sherif (3), Casares (3=, Giovagnola (p) -en el siete inicial-; también jugaron: Morales (ps), Mendive, Moreno (2), Morales, Palomeque, Pérez de Inestrosa (5), Mínguez, Torres (8) y Gull (2) Parciales 3-4, 7-7, 11-8, 14-9, 17-12, 22-15; descanso; 25-19, 28-22, 29-24, 31-25, 34-28, 38-31

Árbitros Murillo Castro y García Sánchez. Excluyeron con dos minutos a Samu Saiz y Miñambres, por el Abanca Ademar; y a Lumbreras (2), Minguez y Sherif, por el BM. Caserío

Incidencias Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Nexus Energía Asobal disputado en el Palacio de los Deportes 'Ubano González Escapa, en León, ante 1.500 espectadores.

La fuerza que emprendió en la salida el Caserío duró apenas diez minutos. El intercambio de golpes inicial, que mantuvo por delante a los visitantes hasta el 7-7, en el minuto 9, permitió al conjunto leonés, con más físico y calidad, tomar las riendas del choque para no soltarlas más de la mano de Gonzalo Pérez, encargado de dirigir las primeras rentas (10-7, en el minuto 13). Una exhibición que continuó para estirar la distancia hasta el 14-9, con el extremo cerrando el primer tiempo con siete tantos.

Intentó parar el choque el entrenador del cuadro manchego y dos inferioridades numéricas de Abanca Ademar hizo que Dani Gordo pusiera las ideas en orden a los suyos, mientras que los visitantes se aproximaban hasta el 17-14. Sin embargo, un frenético minuto y medio final lastró las esperanzas de los amarillos -hoy de azul- y Ademar endosó un 3-0, con tanto a la contra sobre la bocina incluido, para que se llegara al entretiempos con 22-15 a favor de los locales.

El equipo leonés mantuvo a raya a Ciudad Real durante los primeros compases de la segunda mitad, abortando cualquier opción de reacción de los visitantes. La renta se mantuvo siempre por encima de los seis goles (28-22, en el minuto 40) y las esperanzas de la épica se desmoronaban.

Sin embargo, le costó cerrar el partido al Abanca Ademar. Los leoneses parecían bajar el ritmo y Caserío trataba de hacer la goma (31, 26, en el minuto 50) y demotrar que no habían dicho su última palabra. Y el tanto de Pérez de Hinestrosa hizo que una fría brisa atravesara el Palacio con el 31-27.

Quiso apurar sus últimas opciones Santi Urdiales y paró el choque a cinco del final, con cinco abajo para los suyos, pero el cuadro de Gordo supo gestionar la situación y no dio más opciones.

El Abanca Ademar se impuso por 38-31 y sumó su primera victoria en casa a costa del Caserío. De esta forma, los leoneses se suben al vagón de cabeza de la competición.