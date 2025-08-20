El Ademar ya sabe cuándo debutará

Dani González León Miércoles, 20 de agosto 2025, 17:11 Comenta Compartir

Primer día y hora marcados en rojo para la afición del Abanca Ademar. El conjunto dirigido por Dani Gordo ya conoce el horario del primer partido de esta temporada en la Liga Asobal.

La competición ha hecho públicos los horarios de la primera jornada de liga en la que los maristas se estrenarán lejos del Palacio.

El camino de la Asobal comenzará para el Abanca Ademar en la siempre complicada cancha de O Gatañal, donde se medirán a Cangas. El partido está fechado para el domingo 14 de septiembre a las 18:00 horas.

