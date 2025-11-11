El Ademar cae con claridad en Belgrado y es colista de su grupo en Europa La defensa de los serbios y su guardameta frenan a unos leoneses con poco mordiente arriba a pesar de un buen trabajo en defensa

Mal resultado en un pabellón vacío en Belgrado por culpa de una sanción administrativa por unos incidentes en la liga serbia donde no hubo presión del público pero sí poco acierto del equipo de León ante un rival que visitará el Palacio de los Deportes el martes 18 de noviembre.

Casi tres minutos en llegar el primer gol. Cayó para los locales después de unas buenas oportunidades del Ademar, como un siete metros que no se acabó en la portería. Paradas y más paradas del meta serbio para mantener a cero a los leoneses que no vieron como los rivales lograban el segundo hasta los siete minutos. Y hubo que esperar hasta los diez para inaugurar el marcador visitante. Mucho acierto defensivo y de los porteros en este primer tercio de la primera parte.

En el ecuador de esta primer tiempo empezaron a llegar los goles para colocar rápidamente al 3-1, después la igualada a tres tantos y el 5-3 con el que se llegó al minuto quince. La dinámica había cambiado mucho, prueba de ello el 5-6 logrado poco tiempo después, en la primera ocasión en la que el Ademar se puso por delante en el marcador.

RK Partizan AdmiralBet Popovic (7), Crnoglavac (5), Caba, Sotic (3), Ilie (1), Uros Stankovic (2), Ivanov (3), Ratkovic, Micic (1), Nikolic (2), Strahinja Stankovic, Jevtic (1), Ivanic; Jevremovic, Trnavac, Zoric Bergmann 25 - 18 Abanca Ademar León Sanz de Nicolás (5), Lindqvist (1), Miñambres (2), Albizu (2), Radoslaw, Adrián Fernández (1), Rodrigo Pérez (1), Rubén Rozada (2), Sergio Sánchez, Zapico, Gonzalo Pérez (1), Zapico, Samu Sáiz, Edu Fernández (2), Rodrigo Benites; Álvaro Pérez (1), Barkhordari Parciales 3-1, 5-3, 5-6, 9-6, 12-8, 13-8 (descanso), 16-9, 18-10, 19-14, 24-17, 25-18 (final)

Árbitros Jakub Jerlecki y Maciej Labun (Polonia). Excluyeron dos minutos a Ivanov, Ilie, Micic y Caba en el Partizan; y a Lindqvist (en dos ocasiones), Radoslaw y Samu Sáiz en el Ademar, además de mostrar amarilla a Edu Férnandez.

Incidencias Štark Arena. Jornada 3 del grupo H de la Liga Europa.

Tiempo muerto con el 9-6. El técnico leonesista aseguraba que estaban defendiendo bien y ofrecía algunos ajustes para estar más efectivos de cara al gol. Dani Gordo se mostraba satisfecho a pesar de ese último parcial de 4-0 en el minuto 22. Llegó otro tiempo muerto por parte de los locales para reafirmar su trabajo defensivo y apuntalar el ofensivo para poner el 12-8 a pocos instantes del final. Pudo llegar el 12-9, pero una parada más de Trnavac lo impidió y los dos equipos se fueron al descanso con un 13-8; un +5 que era la mayor renta para el conjunto de Belgrado.

Segunda mitad

No comenzaba con visos de recortar distancias que arrancaba con el Partizan poniendo más distancia con el Ademar con una renta de siete goles. Apenas habían pasado cinco minutos y nuevo tiempo muerto: «Vamos a meter siete rápido y a correr con un poquito de orden, a defender en 6-0», apremiaba Dani Gordo a sus jugadores sin mostrar la decepción por el 16-9 en el marcador.

Surtía algo de efecto con el décimo gol de los leoneses por parte de Edu Fernández aunque en la siguiente jugada volvía a complicarse el partido con la exclusión para el Ademar y un lanzamiento desde los 7 metros que volvían a ponerse con la máxima renta del encuentro. Dos minutos con uno menos que acabarían con el 18-10 en el marcador con otra pena máxima.

La falta de acierto en ataque seguía penalizando a los leoneses que se llegaban a poner a nueve de distancia hasta que llegaba el 19-11 y superioridad numérica con un jugador del Partizan excluido durante dos minutos en los que el Ademar recortó hasta el 19-13 justo en un ecuador de la segunda mitad con un recorte en la renta de los locales a +5.

Últimas oportunidades

Llegaba entonces un momento clave con la exclusión de Radoslaw que ponía contra las cuerdas a las aspiraciones ademaristas de acercarse más a los serbios. Una inferioridad que se solventaba con el 20-15 y un tiempo muerto del técnico del Partizan a doce minutos del final que quería apuntalar una victoria que parecía más fácil sólo unos minutos atrás cuando la renta a su favor era de ocho goles.

Trnavac volvía a ser la peor pesadilla de los leoneses que no pudieron marcar en los siguientes minutos para colocarse con un +7 los serbios aunque Rubén Rozada lograba recortar distancias cuando el encuentro entraba en los últimos diez minutos.

Las opciones se esfumaban a menos de cinco minutos del final con un meta local muy inspirado y un Ademar que no encontraba cómo abrirse hueco en una defensa muy ordenada. No lo estaba menos la zaga leonesa pero los potentes lanzamientos exteriores de los serbios también han sido un hecho diferencial.

Al final, 25-18 que refleja el mayor acierto del Partizan y su buena labor defensiva a la que hay que sumar un meta muy inspirado que ha desbaratado muchas opciones claras de un Ademar que mantuvo la igualdad durante el primer cuarto del partido.